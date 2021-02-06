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06.02.2021 15:17
Рубрика: Российский автопром

Первые Lada Largus FL уже отправили дилерам

Текст: Андрей Полухин
Фото: AvtoVAZ News Фото: AvtoVAZ News
Фото: AvtoVAZ News

АвтоВАЗ уже начал развозить первые экземпляры Lada Largus FL по своим дилерским центрам. Снимки автовозов, которые везут по Тольятти новые машины, опубликовал паблик AvtoVAZ News.

Автор фотографий отметил, что они были сделаны 5 февраля. Напомним, о старте производства Lada Largus FL компания сообщила 4 февраля. Как уже рассказывала "РГ", первым автомобилем, который сошел с конвейера, стал Largus Cross в максимальной комплектации, окрашенный в новый цвет "Каракумы". В то же время на автовозах видны и стандартные версии универсала.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Семейство Lada Largus по-прежнему оснащается вазовскими атмосферными моторами объемом 1,6 литра мощностью 87 л.с. или 106 л.с. Двигатели стыкуются с безальтернативной 5-ступенчатой механической трансмиссией.

О старте приема предзаказов на обновленный Largus компания объявит дополнительно. По предварительным данным, модель можно будет купить в начале марта. Ожидается, что машина подорожает примерно на 40-60 тысяч рублей в зависимости от версии.

#Lada