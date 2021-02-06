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06.02.2021 04:01
Рубрика: Общество

Вильфанд предупредил о начале радиационного охлаждения

Текст: Ольга Игнатова
На европейской территории России мороз начинает усиливаться. В субботу будет уже на пять градусов ниже климатической нормы, в воскресенье - на семь, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ночные температуры в центральной части европейской территории России составят минус 20 градусов, в ночь на воскресенье - до минус 22-х. Днем минус 11-15 градусов. И то это будет после полудня - примерно в 14:00. А по утрам и вечером намного холоднее, предупреждает синоптик.

"Ощущение еще большего холода добавит влажность и ветерок 6-11 метров в секунду, - уточнил Вильфанд. - А вот на следующей неделе подойдет циклон, в тылу которого происходит перенос очень холодных воздушных масс сначала с Баренцева моря, а затем и с северо-востока - с Ямала, Карского моря, Новой Земли. Ночью воздух будет остывать до минус 23-25 градусов. В ночь на вторник прогнозируем до минус 29-ти. А в низинах не только Московской области, но и других центральных регионов похолодает до минус 30 и более".

Фото: iStock
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Связаны эти холода с тем, что с понедельника давление начнет расти и установится антициклональный характер погоды. "Погода установится штилевая, безоблачная, ночью можно будет видеть звезды, а днем - солнце. И в этой ситуации, когда приток холодного воздуха и антициклон, будет еще один процесс - так называемого радиационного охлаждения. К радиоактивности это никакого отношения не имеет. Просто при малооблачной погоде - при отсутствии облачного "одеяла" - начнется выхолаживание подстилающей поверхности, то есть земля станет отдавать даже через снег свое тепло. Это приведет к выхолаживанию приземного слоя воздуха", - рассказал Вильфанд.

Он добавил, что погода хоть и станет очень морозной, но ощущения при нахождении на улице будут другие, чем в эти выходные, когда похолодание только начнется. Влажность уже будет небольшой. Но самое главное - появится солнце. Поэтому на улице станет не так дискомфортно. Можно будет порадоваться пушистым снегом. А отражающееся в нем солнце создаст ощущение света и радости. "Настоящая пушкинская погода - мороз и солнце, день чудесный", - подчеркнул Вильфанд. И уточнил, что все-таки февральские морозы - явление редкое. В последний раз они были в 2006 году, когда столбики термометров опускались до минус 25-30 градусов.

Фото: iStock
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В Заволжье, на востоке Башкирии и Татарстана, на Урале ожидаются резкие перепады температуры. Пока там довольно тепло для этого времени года. Например, в Екатеринбурге сейчас около нуля. И буквально за несколько дней похолодает сразу на 25 градусов. А в Омской области, где в субботу температура воздуха на 15-16 градусов выше климатической нормы, подморозит до значений, которые будут на 4-7 градусов ниже нормы.

Синоптик добавил, что Гидрометцентр даже выпустил штормовое предупреждение об аномально холодной погоде с 7 по 11 февраля.

"Штормовое предупреждение означает, что информация должна передаваться немедленно, чтобы все службы могли подготовиться, обеспечить нормальное функционирование городских систем и не допустить сбоев в работе", - пояснил Вильфанд.

Холодной будет практически вся следующая неделя. Только к выходным есть надежда на небольшое потепление. Но оттепелей пока не прогнозируется. Днем максимум минус 10-15 градусов. А по ночам и до минус 20 градусов.

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