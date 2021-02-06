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06.02.2021 07:51
Рубрика: Экономика

Хабаровский НПЗ начал выпуск бензина АИ-95

Текст: Дина Непомнящая

Выпуск бензина марки АИ-95 6 февраля возобновился на Хабаровском нефтеперабатывающем заводе. Это позволит в ближайшее время полностью восполнить потребности АЗС края. Ранее НПЗ начал производство бензина АИ-92.

Пресс-служба правительства региона со ссылкой на заявление руководства завода сообщает, что за прошедшие сутки было выпущено 1800 тонн топлива марки АИ-92. Весь этот объем доставили на нефтебазу ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт", а откуда развезли по АЗС сети "ННК".

Хабаровский НПЗ вышел на полную мощность

В субботу специалисты краевого комитета по развитию топливно-энергетического комплекса побывали на всех 52 заправках компании, чтобы убедиться в наличии бензина. В свободной продаже он был на 35 из них. Еще на 17 быстро закончился. Но туда его обещали оперативно доставить. На маршрутах "ННК" работает 31 бензовоз, интервалы между работой топливозаправщиков максимально сокращены.

В ближайшее время НПЗ произведет 1500 тонн бензина марки АИ-92, и он также поступит на АЗС.

Фото: iStock
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"Все 84 заправки региона были обеспечены топливом. Поэтому в очередной раз просим граждан не брать топливо для запаса, чтобы не создавать ажиотаж. По нашим оценкам, с прошлой недели закупка бензина на АЗС превышала обычные потребности в 1,6-1,8 раза. Также просим не покупать бензин "с рук", так как это опасно, бензин у перекупщиков неизвестного качества", - говорит и.о. председателя комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

Напомним, проблемы с топливом на заправках сети "ННК" начались 18 января, остро его дефицит автомобилисты ощутили с 26 января. Из-за этого на АЗС других компаний в населенных пунктах Хабаровского и Приморского краев, ЕАО и Амурской области выстроились огромные очереди. Перебои с поставками были связаны с модернизацией на Хабаровском НПЗ.

В регионах Экономика Транспорт Бензин Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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