Более 700 человек не смогли покинуть Францию из-за ограничений

За семь минувших дней более 700 человек не смогли покинуть Францию из-за новых коронавирусных ограничений. На борт не пустили пассажиров, которые пытались выехать за пределы Евросоюза без уважительной причины. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что еще до введения новых правил количество рейсов сократилось в пять раз. Жесткие ограничения, вступившие в силу 30 января, сохранятся минимум до конца февраля. Данные меры призваны сдержать распространение SARS-CoV-2 во Франции.

Послабления возможны только при улучшении эпидемиологической ситуации в республике, пояснил премьер-министр Франции Жан Кастекс.