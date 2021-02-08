Главе дипломатии ЕС угрожают отставкой после визита в Москву

Теперь Боррель, ранее заявлявший о необходимости конструктивного диалога с Москвой, констатировал, что "Европа и Россия отдаляются друг от друга", а Евросоюз оставляет за собой право на введение новых антироссийских санкций. На то, как изменилось мнение европейского чиновника, обратили внимание в российском МИД, отметив, что глава евродипломатии имел все возможности, чтобы честно оценить результаты своей поездки в российскую столицу на пресс-конференции.

"С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве. Никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате. Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС", - предположили на Смоленской площади.

Из опубликованного Боррелем текста вдруг оказалось, что его визит в Россию являлся фактически инспекцией. "Я приехал в Москву, чтобы проверить с помощью принципиальной дипломатии, заинтересовано ли российское правительство в устранении разногласий и обращении вспять негативной тенденции в наших отношениях", - теперь утверждал евродипломат. До конца осталось не ясным, справился ли в итоге Боррель с поставленной задачей, но подобная риторика четко свидетельствует о другом - в Европе не вняли многолетним призывам России соблюдать в отношениях принципы равноправия и взаимного уважения.

Не последовало реакции Борреля и на видеоролик с кадрами применения силы со стороны полиции в странах ЕС при разгоне незаконных акций. "Ролик состоит из двух частей. Первая часть - это то, как - в кавычках - пропорционально ведет себя западная полиция, в том числе и в их родных странах, странах Евросоюза. И то, как провоцируют полицию вот эти самые участники незаконных протестных акций у нас. Ничего, кроме молчания, мы в ответ не получили. Просто молчание. Аргументов нет, их просто не может быть", - рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Боррель имел все возможности, чтобы честно оценить результаты своей поездки в Москву на пресс-конференции

Нетрудно представить судьбу Борреля, решись он показать этот видеоряд на заседании глав внешнеполитических ведомств ЕС, намеченном на 22 февраля. Впрочем, его дальнейшей карьере на дипломатическом поприще можно только посочувствовать. Группа разгневанных заявлениями Борреля евродепутатов уже обратилась к Еврокомиссару Урсуле фон дер Ляйен с призывом о его немедленной отставке.

24 января в городе Такома (США) полицейский автомобиль окружили митингующие. Страж порядка решил прорываться и переехал несколько человек. Фото: youtube.com / OSCE R

P.S.

"Российская газета" обратилась в пресс-службу Жозепа Борреля за комментарием Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности в отношении подготовленного МИД России видеролика, который глава евродипломатии не успел посмотреть в Москве. На момент выхода номера в печать ответа получено не было.