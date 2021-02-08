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На "Большой перемене" школьникам расскажут о медицине будущего

В сообществе Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" соцсети "ВКонтакте" стартовала неделя "Новая медицина", посвященная научным исследованиям в этой сфере. Школьники встретятся с молодыми российскими учеными, узнают о перспективных направлениях научных исследований, в том числе о разработке вакцины от новой коронавирусной инфекции, поучаствуют в научных конкурсах и челленджах.

8 февраля в в 16:00 кандидат биологических наук, заместитель директора Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН Анна Кудрявцева расскажет о роли женщин в современной науке.

9 февраля в 16:00 о том, как внешние факторы влияют на здоровье, и как наука может повысить качество жизни, расскажет доктор медицинских наук, заместитель директора Института клинической эндокринологии Екатерина Трошина в рамках лектория "Люди и гормоны. Кто кем управляет?"

В 17:30 кандидат биологических наук, начальник Отделения коронавирусной вакцины Федерального научного центра им. Чумакова РАН Карина Гришина проведет для школьников онлайн-лекторий на тему "Мифы о вакцинации: что нужно знать каждому?".

10 февраля в 16:00 основатель российского стартапа Илья Чех расскажет школьникам о том, как можно совершить прорывное открытие в области протезирования.

11 февраля в 16:00 с участниками сообщества "Большая перемена" встретится руководитель комитета "Пациентоориентированная телемедицина" при Всероссийском Союзе пациентов Ирина Каргальская.

Фото: SbytovaMN / iStock
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12 февраля в 16:00 состоится онлайн-лекторий "Генная инженерия: наука о каждом" с кандидатом биологических наук Алексеем Дейкиным.

13 февраля в 14:00 в сообществе конкурса пройдет онлайн-лекторий с председателем ВОД "Волонтеры-медики" Павлом Савчуком, который расскажет о работе волонтеров и о том, как школьники могут присоединиться к волонтерскому движению.

В этот день пройдет традиционная акция "Большой перемены" - #ДобраяСуббота, в рамках которой школьники помогут пожилым педагогам.

Неделя проходит при поддержке Российского научного фонда.

Справка "РГ"

Конкурс "Большая перемена" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса - дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон "Большой перемены" стартует 28 марта 2021 года, в День больших перемен.

Организаторами конкурса "Большая перемена" выступают АНО "Россия - страна возможностей", Министерство просвещения РФ, Российское движение школьников и ФГБУ "Роспатриотцентр".

Фото: пресс-служба ВИАМ
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