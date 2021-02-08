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08.02.2021 07:47
Рубрика: В мире

На Кипре отменили часть введенных из-за COVID-19 ограничений

На Кипре с восьмого февраля отменят часть ограничений, введенных ранее из-за коронавируса SARS-CoV-2. На юге острова возобновятся очные занятия в школах. Правда, в учебных заведениях ждут не всех, а только учащихся начальных классов и тех, кто в этом году сдает выпускные экзамены. Остальные школьники пока продолжат получать образование дистанционно.

Фото: iStock
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Кроме того, откроются промтоварные магазины и крупные торговые центры, начнут работать музеи, театры и кинотеатры, будут возобновлены богослужения в храмах. А вот комендантский час власти решили пока не отменять. Об этом информирует ТАСС.

Напомним, что с шестого февраля был введен обязательный карантин для всех прибывающих на остров. Его продолжительность - от 3 до 14 дней. Российских туристов на Кипре пока не ждут. Возможно, правила въезда на остров изменятся первого марта. Как рассказали в Ассоциации туроператоров России, карантин для граждан РФ могут отменить. Помимо этого, от предоставления ПЦР-тестов на COVID-19 будут освобождены иностранцы, сделавшие прививку от коронавируса. Единственное условие - вакцина должна быть одобрена Евросоюзом.

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