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08.02.2021 12:12
Рубрика: Общество

Новый материал для защиты космонавтов от радиации испытают на МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Золотой медалью и дипломом на международной выставке изобретений International Exhibition of Inventics "INVENTICA-2020" (г. Яссы, Румыния) отмечена совместная разработка Белгородского Государственного технологического университета имени В.Г. Шухова  и Центра подготовки космонавтов - углеродный композит для защиты от космического воздействия. Проект многослойного полимера был выдвинут на конкурс Федеральным институтом промышленной собственности РФ, сообщает Роскосмос.
Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

По словам начальника научного управления ЦПК, доктора технических наук Андрея Курицына, суть изобретения - в применении современных композитных полимеров для защиты от радиации в космосе. Материал имеет ряд преимуществ перед аналогами, которые используются в мире сейчас. Он уже выпущен, проверен в земных условиях и будет испытан на борту Международной космической станции. Документы на проведение космического эксперимента по испытанию нового защитного материала уже подписаны. Белгородцы готовы сделать специальные контейнеры с дозиметрами.

Фото: Сергей Медведев/ТАСС
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Одним из руководителей этого эксперимента станет космонавт Антон Шкаплеров, который в  настоящее время готовится к полету. "Всем известно, что в космосе повышенный уровень радиации. И чем эффективнее защита от нее, тем лучше. Если космический эксперимент также покажет хороший результат, материал будет использоваться при изготовлении одежды для космонавтов и обивке кают на МКС", -  говорит Шкаплеров.

Как говорят ученые, преодоление радиационных поясов остается главной из нерешенных проблем полетов в дальний космос. Даже на этапе Луны радиационная нагрузка у космонавтов будет выше, чем на орбите Земли, хотя и в пределах профессиональной нормы в отсутствие вспышек на Солнце, замечают они. Однако здесь человек имеет дело уже с галактическим излучением. Частицы, обладающие очень высокой энергией, могут нанести тяжелый биологический вред. Более того, сталкиваясь с конструкциями космической станции, они формируют еще и вторичное излучение.

Так что эксперимент на борту МКС  по испытанию свойств нового материала в числе других поможет приблизиться к решению проблемы.

Общество Космос

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