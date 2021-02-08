Новый материал для защиты космонавтов от радиации испытают на МКС

Золотой медалью и дипломом на международной выставке изобретений International Exhibition of Inventics "INVENTICA-2020" (г. Яссы, Румыния) отмечена совместная разработка Белгородского Государственного технологического университета имени В.Г. Шухова и Центра подготовки космонавтов - углеродный композит для защиты от космического воздействия. Проект многослойного полимера был выдвинут на конкурс Федеральным институтом промышленной собственности РФ, сообщает Роскосмос.

По словам начальника научного управления ЦПК, доктора технических наук Андрея Курицына, суть изобретения - в применении современных композитных полимеров для защиты от радиации в космосе. Материал имеет ряд преимуществ перед аналогами, которые используются в мире сейчас. Он уже выпущен, проверен в земных условиях и будет испытан на борту Международной космической станции. Документы на проведение космического эксперимента по испытанию нового защитного материала уже подписаны. Белгородцы готовы сделать специальные контейнеры с дозиметрами.

Одним из руководителей этого эксперимента станет космонавт Антон Шкаплеров, который в настоящее время готовится к полету. "Всем известно, что в космосе повышенный уровень радиации. И чем эффективнее защита от нее, тем лучше. Если космический эксперимент также покажет хороший результат, материал будет использоваться при изготовлении одежды для космонавтов и обивке кают на МКС", - говорит Шкаплеров.

Как говорят ученые, преодоление радиационных поясов остается главной из нерешенных проблем полетов в дальний космос. Даже на этапе Луны радиационная нагрузка у космонавтов будет выше, чем на орбите Земли, хотя и в пределах профессиональной нормы в отсутствие вспышек на Солнце, замечают они. Однако здесь человек имеет дело уже с галактическим излучением. Частицы, обладающие очень высокой энергией, могут нанести тяжелый биологический вред. Более того, сталкиваясь с конструкциями космической станции, они формируют еще и вторичное излучение.

Так что эксперимент на борту МКС по испытанию свойств нового материала в числе других поможет приблизиться к решению проблемы.