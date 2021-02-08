Новый материал для защиты космонавтов от радиации испытают на МКС

По словам начальника научного управления ЦПК, доктора технических наук Андрея Курицына, суть изобретения - в применении современных композитных полимеров для защиты от радиации в космосе. Материал имеет ряд преимуществ перед аналогами, которые используются в мире сейчас. Он уже выпущен, проверен в земных условиях и будет испытан на борту Международной космической станции. Документы на проведение космического эксперимента по испытанию нового защитного материала уже подписаны. Белгородцы готовы сделать специальные контейнеры с дозиметрами.
Одним из руководителей этого эксперимента станет космонавт Антон Шкаплеров, который в настоящее время готовится к полету. "Всем известно, что в космосе повышенный уровень радиации. И чем эффективнее защита от нее, тем лучше. Если космический эксперимент также покажет хороший результат, материал будет использоваться при изготовлении одежды для космонавтов и обивке кают на МКС", - говорит Шкаплеров.
Как говорят ученые, преодоление радиационных поясов остается главной из нерешенных проблем полетов в дальний космос. Даже на этапе Луны радиационная нагрузка у космонавтов будет выше, чем на орбите Земли, хотя и в пределах профессиональной нормы в отсутствие вспышек на Солнце, замечают они. Однако здесь человек имеет дело уже с галактическим излучением. Частицы, обладающие очень высокой энергией, могут нанести тяжелый биологический вред. Более того, сталкиваясь с конструкциями космической станции, они формируют еще и вторичное излучение.
Так что эксперимент на борту МКС по испытанию свойств нового материала в числе других поможет приблизиться к решению проблемы.