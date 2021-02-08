Вильфанд назвал самый холодный день на этой неделе в Москве

На этой неделе в Москве, как и прогнозировали ранее синоптики, ожидается очень холодная погода. Во вторник и среду столбики термометров опустятся до отметки -27 градусов. Это в столице. По области морозы еще крепче, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Он объяснил, что в европейскую часть страны начал поступать воздух из самых холодных регионов азиатской части России.

А еще имеет место радиационное выхолаживание. Так синоптики называют процесс понижения температуры земной поверхности за счет теплового излучения. "При малооблачной погоде земля станет отдавать свое тепло. Радиация - это синоним энергии, а не радиоактивности. Тут нет ничего опасного", - подчеркнул синоптик.

С понедельника атмосферное давление будет расти. Столичный регион окажется во власти антициклона. "Погода установится штилевая, безоблачная, ночью можно будет видеть звезды, а днем - солнце", - добавил Вильфанд. Что касается температуры воздуха в светлое время суток, девятого февраля в Москве -14 градусов мороза, десятого - на два градуса теплее.