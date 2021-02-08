"Рон Уизли" не смотрел большинство фильмов о Гарри Поттере

Время шокирующих признаний: Руперт Гринт, получивший известность благодаря роли Рона Уизли в экранизациях поттерианы, оказывается, не смотрел большую часть из этих фильмов.

В интервью Variety он признался, что только первые три из восьми картин он посмотрел на премьерах. А потом перестал следить за развитием франшизы.

Впрочем, теперь он всё-таки планирует посмотреть всю серию вместе со своей дочерью Уэнсдей.

Также он отметил, что не будет участвовать в заявленном сериале HBO по миру Гарри Поттера и считает, что было бы странно, если бы шоу было простым продолжением полнометражек. Напомним, недавно Руперт объявил об уходе из кино.