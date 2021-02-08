"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka/

Когда-то великий Михаил Ломоносов сказал: "Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением". Конструктор Сергей Королев говорил: "Нет преград человеческой мысли".

Так выглядит главная страница нового раздела rg.ru/pronauka/. Фото: rg.ru

А писатель Жюль Верн предвидел: "Придет время, когда наука опередит фантазию".

Новый раздел - Год науки и технологий - для всех: кто сегодня и Джона Толкина со Стивеном Хокингом читает, и отправляет корабли в космос. Представляем наши основные рубрики.

Конструкторы России

Нам отказали в композитах для "черного" крыла МС-21 - в России нашли замену. Возникли проблемы с поставкой моторов для нового авиалайнера?

Собранная в кулак кооперация российских КБ и предприятий создала свой газотурбинный двигатель нового поколения. Нас уже не отрезать от мира и прогресса антинаучными санкциями. А запреты на импорт дают толчок к развитию собственных технологий и возрождению конструкторских школ.

Над чем сегодня ломают голову ученики Королева и Курчатова, Туполева и Африкантова, Северина и Непобедимого? Мы продолжим золотую летопись имен и поведем прямой разговор с действующими лицами в новом цикле материалов "Конструкторы России".

"Мой Гагарин" - народный проект "РГ". Будем рады, если поделитесь снимками Юрия Алексеевича, которые есть только у вас. Пишите по адресу: kosmos@rg.ru

НаукаПРО

Хотите знать самые свежие научные сенсации из первых уст? Не попадаться на фейки в море научной информации? Узнать, как думает мозг и когда искусственный интеллект будет умнее человека? Где прячется "темное вещество" и когда роботы получат голос на выборах?.

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Высшая школа

Какое лицо у молодой науки? Как рождаются научные идеи в аудиториях, лабораториях, кванториумах? Кто открывает дверь самым смелым разработкам? Высшая школа - тот универсум, где образованию и науке современная молодежь ставит высшую пробу.

Просто космос

Лунная база, бурильщики на Марсе, киношоу на орбите и доставка грунта с Венеры... Самые интригующие и самые реалистичные космические проекты. Важнейшие старты. На чем и куда полетим в космосе. Жизнь в невесомости: что за кадром. Хотите обо всем этом знать? Эта рубрика для вас.

"Мой Гагарин" - народный проект "Российской газеты". Будем рады, если поделитесь фотографиями Юрия Алексеевича, которые есть только у вас. Пишите, присылайте на почту: kosmos@rg.ru

Дигитека

Фото: rg.ru

Запущенный научно-просветительской программой "Всенаука" грандиозный проект по выкупу у издателей авторских прав на лучшие научно-популярные книги и выкладывание их в открытый доступ. Эту рубрику мы будем вести вместе с коллегами из "Года Литературы".

Эксперты в самых разных областях знаний расскажут, чем интересна та или иная книга. Что может вынести из нее простой человек?

Академик Ландау говорил, что настоящая, не высосанная из пальца научная проблема всегда формулируется очень просто - а вот ответ на нее порою оказывается очень непрост. Но мы будем стараться и ответы формулировать попроще. Это больше искусство. Смыкающееся с наукой.