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08.02.2021 12:00
Рубрика: Легковые авто

Семейство Kia Ceed в России получит новый турбомотор

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Kia Ceed, представленные на отечественном рынке, получат новый турбированный двигатель, который заменит 1.4 T-GDI. Он мощнее и менее требователен к марке топлива, чем предшественник.

Фото: Борис Захаров/РГ
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Информация о 1.5-литровом турбодвигателе для Kia Ceed содержится в Одобрении типа транспортного средства, опубликованного в открытой базе Росстандарта. Мотор выдаёт 150 л.с., крутящий момент составляет 253 Нм. Мощность 1.4 T-GDI - 140 л.с., момент - 242 Нм.

Новинка агрегатируется 7-скоростным "роботом" с двумя сцеплениями и адаптирована для работы на АИ-92.

В России семейство Ceed представлено пятидверным хэтчбеком, универсалом и его заряженной версией Proceed. Цена на автомобили 2021 года выпуска начинается от 1 334 900, 1 364 900 и 1 739 900 рублей соответственно.

Также членом семейства Ceed является кросс XCeed, за который просят от 1 654 900 рублей.

#Kia