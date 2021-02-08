Суд оставил без изменений приговор Широкову за избиение арбитра

На ужесточении наказания настаивал потерпевший и его защита. Они просили суд переквалифицировать обвинение на покушение на убийство.

При этом прокуратура сочла приговор соразмерным содеянному и справедливым. Рассмотрев апелляционную жалобу Преображенский районный суд отменил приговор мирового судьи судебного участка 105 района Сокольники из-за допущенных процессуальных нарушений. В то же время, как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь суда Алиса Закутняя, апелляционная инстанция признала Широкова виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ. Кроме того, с Широкова в пользу потерпевшего было взыскано 100 тысяч рублей. Сам арбитр настаивал на полумиллионе рублей компенсации. Таким образом, первоначальное наказание вынесенное Широкову мировым судом осталось без изменения.

10 августа прошлого года во время любительского матча Роман Широков из-за несогласия с судейством несколько раз ударил арбитра Никиту Данченкова, в том числе ногой в голову.