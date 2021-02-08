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08.02.2021 17:27
Рубрика: В мире

Захарова прокомментировала отказ Зеленского использовать "Спутник V"

Текст: Юрий Когалов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отнеслась к словам президента Украины Владимира Зеленского о нежелании использовать российскую вакцину "Спутник V". Тот заявил, что ее эффективность якобы не доказана и "украинцы не кролики, чтобы на них экспериментировать".

"На кроликах экспериментируют меньше", - написала в ответ Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Как "Спутник V" ломает границы и предубеждения

Стоит отметить, что Зеленский продолжает упорствовать даже после того, как о высокой эффективности "Спутника V" написали в международной журнале The Lancet. О возможности использования российской разработки заявили в Венгрии, которая, кстати, является членом Евросоюза (всего же ее одобрили уже около 40 стран мира). Там Национальный центр общественного здравоохранения признал "Спутник V" безопасным и "соответствующим спецификациям". Кроме того, канцлер Австрии Себастьян Курц выразил готовность сам привиться российской вакциной. По его мнению, сейчас важно как можно скорее получить максимальное количество безопасной вакцины от коронавируса, оставив в стороне политические разногласия.

С учетом того, что Европа не готова делиться с Киевом своими запасами вакцины (членам ЕС пока самим не хватает), вопрос, когда на Украине начнется прививочная кампания остается открытым. Препарат Novavax, на который рассчитывают власти страны, все еще проходит испытания в США и нигде в мире пока не применяется. Разработка британско-шведской компании AstraZeneca, о поставках которой Киев успел договориться, оказалась мало эффективной для пожилых людей, а именно ею их и собираются прививать. Есть также туманные заявления о планах закупить вакцину у Китая или Индии. В итоге, чем именно будут прививать украинцев, так и не ясно. Сам же Зеленский намерен вакцинироваться разработкой Pfizer, но тех 200 тысяч доз, которые, по его словам, получит Украина, на всех явно не хватит.

В мире экс-СССР Украина Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Вакцинация от коронавируса

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