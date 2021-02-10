Фильм Кончаловского вошел в шорт-лист "Оскара"

Лента российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" включена в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм". Информация появилась на сайте Американской академии кинематографических искусств и наук.

Как ранее писала "РГ", фильм рассказывает о засекреченных в советское время событиях в Новочеркасске в июне 1962 года, известных как Новочеркасский расстрел и Новочеркасский бунт. Тогда в городе была расстреляна мирная демонстрация, последовавшая за забастовкой рабочих электровозостроительного завода. Выступление было подавлено силами милиции и армии. Информация о трагедии и количестве жертв была обнародована только в конце восьмидесятых.

Напомним, картина была удостоена специального приза жюри на Венецианском кинофестивале и еще нескольких международных наград. Претендентов на кинопремию назовут 15 марта. Отметим, что в связи с пандемией церемония объявления лауреатов Академических премий в этом году перенесена с февраля на 25 апреля.