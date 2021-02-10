Как правильно заправлять автомобиль зимой

Резкие колебания температур, которые характерны для зимней эксплуатации, негативно сказываются на работе системы хранения и подачи топлива. У заправки в холодное время года есть свои особенности.

Многие автомобилисты знают, что существуют летние и зимние виды топлива. С начала октября и до апреля на АЗС продают зимние сорта, которые отличаются повышенной испаряемостью и таким показателем как давление насыщенных паров (ДНП). Они более горючи и взрывоопасны, чем летние.

В холодную погоду бензин в баке нагревается, в том числе, за счет тепла в салоне от печки. Также его температура повышается при проходе через бензонасос, который обладает избыточной мощностью и прокачивает слишком много топлива, а затем отправляет лишнее обратно в бак.

Если топлива остается не так много, то оно активно плещется на дне, испаряясь при нагревании и заполняя резервуар газами, пишет aif.ru. В этом плане полупустой бак весьма опасен.

В бензобаке есть клапаны, препятствующие росту избыточного давления. Они направляют пары в систему впуска или в угольный фильтр адсорбера, а затем в очищенном виде - в атмосферу. Зимой эти клапаны часто блокируются, особенно на автомобилях, которым уже не один год. Поэтому в мороз пары часто накапливаются в баке. И если открыть его на заправке, то можно услышать шипение.

Нарастающее давление плохо сказывается на работе насоса и мотора, что в свою очередь влияет на динамические способности автомобиля. Поэтому зимой бак лучше всегда держать наполненным. Чем больше топлива - тем меньше паров.

Еще один плюс полного бака - сокращение количества конденсата, который копится внутри. При постепенном прогревании автомобиля в холода это неизбежно происходит. Влага затем опадает на дно резервуара и остается там. Через несколько недель холодов скопившаяся вода начнет собираться в хлопья снега. Кристаллы могут попасть в сетку бензонасоса и закупорить ее. Также вода может оседать на фильтрах в топливной системе.

Для того, чтобы снизить негативное воздействие конденсата, в бензин можно добавлять влагопоглощающие присадки. Таким свойством обладает даже обычный пищевой спирт. Но лучше всего зимой держать бак наполненным и не давать уровню топлива опуститься ниже половины резервуара.