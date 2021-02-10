Nissan раскрыл секреты маскировки своих прототипов

На прошлой неделе Nissan рассекретил Pathfinder нового поколения. Закамуфлированный прототип кроссовера даже успел засветиться в Москве. В компании решили рассказать о маскировке автомобилей, которые находятся в стадии разработки.

Скрытие перспективных моделей до официального запуска является серьёзной работой. Ведь фотошпионы постоянно пытаются запечатлеть новинки.

Как пишет издание Motor1, Nissan хранит машины в запертых гаражах и перевозит транспортные средства в закрытых трейлерах. Во время транспортировки в научно-исследовательские или в опытно-конструкторские центры кузов автомобиля и вовсе накрывают чехлами.

"Когда мы показываем автомобиль, это должно быть очень важным событием. Мы должны всегда держать машины замаскированными и скрытыми", - сказал Майк Росински, менеджер по разработке автомобилей в Nissan North America.

Фото: Пресс-служба Nissan.

Японская марка использует камуфляжные узоры для скрытия скульптуры и углов модели. Поэтому можно рассмотреть лишь общие стилевые решения. Сложная маскировочная плёнка также делает съёмку более трудоёмкой задачей.

Разрабатываемые автомобили Nissan проходят через множество камуфляжных обёртываний. Компания израсходовала около двух миль (примерно 3200 км) этого материала менее чем за год.

Помимо этого, Nissan дополнительно применяет ленту вокруг фар, чтобы скрыть их форму. Специалисты даже укладывают материал под плёнку, чтобы исказить форму машины. К примеру, так было с решёткой радиатора нового Pathfinder.

Наконец, удаление всех шильдиков является частью процесса. Во внутреннем убранстве переднюю панель обычно накрывают тканью.