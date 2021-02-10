Президент "Ювентуса" оскорбил Конте после матча Кубка Италии

После ответного матча полуфинала Кубка Италии между "Ювентусом" и "Интером" разгорелся большой скандал. По данным портала Football Italia, по окончании встречи президент туринского клуба Андреа Аньелли оскорбил главного тренера гостевой команды Антонио Конте. Сообщается, что Аньелли сказал в адрес специалиста следующую фразу: "Заткнись, засранец".

"Ювентус" должен быть объективным. Полагаю, резервный судья слышал и видел, что происходило на протяжении всего матча. На мой взгляд, они должны быть более вежливыми. Им нужно больше спортивного мастерства и уважения к тем, кто работает", - отметил Конте.

Что касается непосредственного футбола, то "Ювентус" вышел в финал Кубка. Неделей ранее туринцы обыграли на выезде "Интер" со счетом 2:1 благодаря дублю Криштиану Роналду. Соперник "Старой синьоры" определится сегодня по итогам встречи "Аталанты", за которую выступает Алексей Миранчук, с "Наполи". Первый поединок между этими командами завершился нулевой ничьей.