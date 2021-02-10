В районах Хабаровского края ликвидируют дефицит топлива

В ближайшие два дня в районы Хабаровского края, где нет бензина, отправят резервные объемы топлива. Эта мера поможет временно справиться с дефицитом горючего.

Напомним, в конце января из-за ремонта Хабаровский нефтеперерабатывающий завод перестал производить АИ-92 и АИ-95. И если в Хабаровске и Комсомольске с дефицитом уже справились, то в Совгавани, Ванино, Ульчском районе он по-прежнему сохраняется.

Дело в том, что независимые нефтетрейдеры в этих районах купили бензин на бирже, но его до сих пор не отгрузили.

"Направили телеграмму на имя заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака с просьбой принять меры по фиксации Хабаровским и Комсомольским НПЗ объемов реализации автомобильных бензинов через биржу за одну торговую сессию с учетом потребности дальневосточных регионов. Акцентировали необходимость разработки нормативно-правового акта о субсидировании затрат на перевозку нефтепродуктов на Дальний Восток железнодорожным транспортом", - говорится в Telegram-канале врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева.