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10.02.2021,  
10:45
Текст:  Антон Валагин

В атомные подлодки РФ добавят композитов

Фото: Севмаш Фото: Севмаш
Фото: Севмаш

Конструкторы Севмаша усовершенствовали технологию установки на фундаменты АПЛ площадок с оборудованием и конструкцию их креплений. Вместо традиционных выравнивающих подкладок из стали теперь будут использовать полимерные композиты. Они в три раза лучше гасят вибрации, а стоят дешевле.

Фото: Морозов Л.Н./Wikimedia.org
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- Раньше эта технология в подводном кораблестроении не использовалась из-за отсутствия опыта и нормативной базы, - рассказали в пресс-службе предприятия.

Полимеры в три раза лучше, чем сталь, гасят виброакустические колебания, что особенно важно для подлодок. Новые материалы прошли испытания как в лаборатории, так и в отсеках субмарин. От Минобороны и Центра технологий судостроения получены необходимые заключения. Новая технология поддержана конструкторскими бюро.

- По нашим расчетам, применение композитов позволит сэкономить более 80 миллионов рублей при строительстве АПЛ. Оно значительно сокращает трудовые и финансовые затраты с сохранением качества и надежности, - отметили на Севмаше.

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