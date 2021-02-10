ФСБ рассекретила документы о зверствах нациста-карателя Цаппа в Крыму

Новости

В Удмуртии с 12 февраля масочный режим объявили рекомендательным 13:15
Путин встретится с главными редакторами российских СМИ 13:08
На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев 13:08
Совфед освободил региональных омбудсменов от уплаты судебных пошлин 13:07
Москва готова к ликвидации последствий предстоящего снегопада 13:03
Сандра Буллок сыграет в боевике автора "Джона Уика" 13:02
В Воронеже завели дело после отравления детей газом 13:02
В Сербии создадут комиссию по проверке собственности служащих 12:57
Умер актер Раджив Капур, сын Раджа Капура 12:53
В Петербурге дорожный рабочий потушил снегом горящую машину 12:51
В Сургуте маленьких детей госпитализировали с тяжелыми травмами 12:50
Роскомнадзор оштрафовал "Радио Свобода" на 11 миллионов рублей 12:46
ЕКА впервые за 11 лет набирает новых астронавтов 12:45
Два фильма российских режиссеров вошли в шорт-лист премии "Оскар" 12:43
В Москве отправили на переработку 40 тысяч новогодних елок 12:39
ЦИК передал музею современной истории России печать УИК образца 1946 года 12:36
В Херсонесе деревянные настилы заменят цветным щебнем 12:26
В Финляндии больницу организовали в строительных контейнерах 12:22
Умерла вокалистка легендарных The Supremes Мэри Уилсон 12:16
В каких городах курьеры зарабатывают больше 100 тысяч рублей 12:13
Псковского военного осудили за кражу мундиров на 63 млн рублей 12:12
В Новой Москве появился "умный" перекресток 12:12
В Москве выявили ячейку экстремистской организации "Свидетели Иеговы" 12:08
В России изменились правила выплаты пенсий умерших 12:08
Дрон-перехватчик "Волк-18" успешно завершил летные испытания 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
10.02.2021 13:07
Рубрика: Общество

ФСБ рассекретила документы о зверствах нациста-карателя Цаппа в Крыму

Текст: Сергей Винник

Федеральная служба безопасности рассекретила новые документы, проливающие свет на историю Крыма времен Великой Отечественной войны, борьбы с оккупантами и послевоенного расследования преступлений нацистов на территории полуострова. В частности, стали известны новые подробности функционирования концлагеря "Красный", прояснилась судьба подпольщиков группы Цыганкова и то, как собирались доказательства преступлений нацистского палача Пауля Цаппа. Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета Крыма.

Фото: Мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный"
ФСБ рассекретила документы о зверствах фашистов в концлагере "Красный"

О новых рассекреченных ФСБ документах на заседании Ливадийского клуба "Крым в мировой политике: 1945-2021 гг." рассказал заместитель председателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков. Одним из таких документов стала копия официального постановления 1969 года о возбуждении уголовного дела по факту массового убийства советских граждан нацистскими карателями под командованием Пауля Цаппа. После войны оберштурмбанфюрер СС Пауль Йоханнес Цапп скрывался в местечке Берба земли Гессен под именем Фридрих Брем и был арестован властями ФРГ в 1968 году. В Мюнхене началось расследование его преступной деятельности на территориях оккупированных Украины и Молдавии. 28 июля 1969 года Управление КГБ Крымской области возбудило уголовное дело по фактам массового уничтожения гражданского населения на оккупированной территории.

Следователи установили, что с ноября 1941 по июль 1942 года Пауль Цапп возглавлял айнзацкоманду 11-а СД, дислоцировавшуюся в Бахчисарае. Это он лично командовал уничтожением греческой деревни Лаки в Бахчисарайском районе Крыма 23 марта 1942 года. Тогда в магазине села были заперты и заживо сожжены 20 человек. Он же руководил уничтожением узников концлагеря "Красный". На совести палача Цаппа 13,5 тысячи казненных, в основном красноармейцев и краснофлотцев, защитников Севастополя и Керчи.

- Среди архивов - свидетельства переводчиков, перешедших на службу фашистской Германии и ставших соучастниками преступлений в симферопольской тюрьме СД, - рассказал Владимир Бобков. - Важными оказались свидетельские показания мирных жителей, которые по крупицам позволяют подтвердить ранее обнаруженные, но не доказанные факты. Так, протокол допроса одной из жительниц послевоенного Старого Крыма дает основания добавить фамилии подпольщиков группы Цыганкова на стену скорби мемориала в концлагере "Красный".

В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ России по Республике Крым и Севастополю каждый год публикует новые документы, ранее недоступные историкам и проливающие свет на неизвестные до сих пор подробности борьбы советского народа с оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

В регионах Общество История Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Минсельхоз попросил разрешить въезд иностранным рабочим для сезонных работ
В Роспотребнадзоре разработали новый тест для диагностики COVID-19
Глава Крыма допустил снятие ограничений из-за коронавируса к марту
МИД РФ ответил Киеву на попытку закрыть крымский Twitter-аккаунт
В NASA задумались о дополнительном месте для астронавта на "Союзе"
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии