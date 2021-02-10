ФСБ рассекретила документы о зверствах нациста-карателя Цаппа в Крыму

Федеральная служба безопасности рассекретила новые документы, проливающие свет на историю Крыма времен Великой Отечественной войны, борьбы с оккупантами и послевоенного расследования преступлений нацистов на территории полуострова. В частности, стали известны новые подробности функционирования концлагеря "Красный", прояснилась судьба подпольщиков группы Цыганкова и то, как собирались доказательства преступлений нацистского палача Пауля Цаппа. Об этом сообщает пресс-служба Государственного совета Крыма.

О новых рассекреченных ФСБ документах на заседании Ливадийского клуба "Крым в мировой политике: 1945-2021 гг." рассказал заместитель председателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков. Одним из таких документов стала копия официального постановления 1969 года о возбуждении уголовного дела по факту массового убийства советских граждан нацистскими карателями под командованием Пауля Цаппа. После войны оберштурмбанфюрер СС Пауль Йоханнес Цапп скрывался в местечке Берба земли Гессен под именем Фридрих Брем и был арестован властями ФРГ в 1968 году. В Мюнхене началось расследование его преступной деятельности на территориях оккупированных Украины и Молдавии. 28 июля 1969 года Управление КГБ Крымской области возбудило уголовное дело по фактам массового уничтожения гражданского населения на оккупированной территории.

Следователи установили, что с ноября 1941 по июль 1942 года Пауль Цапп возглавлял айнзацкоманду 11-а СД, дислоцировавшуюся в Бахчисарае. Это он лично командовал уничтожением греческой деревни Лаки в Бахчисарайском районе Крыма 23 марта 1942 года. Тогда в магазине села были заперты и заживо сожжены 20 человек. Он же руководил уничтожением узников концлагеря "Красный". На совести палача Цаппа 13,5 тысячи казненных, в основном красноармейцев и краснофлотцев, защитников Севастополя и Керчи.

- Среди архивов - свидетельства переводчиков, перешедших на службу фашистской Германии и ставших соучастниками преступлений в симферопольской тюрьме СД, - рассказал Владимир Бобков. - Важными оказались свидетельские показания мирных жителей, которые по крупицам позволяют подтвердить ранее обнаруженные, но не доказанные факты. Так, протокол допроса одной из жительниц послевоенного Старого Крыма дает основания добавить фамилии подпольщиков группы Цыганкова на стену скорби мемориала в концлагере "Красный".

В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ России по Республике Крым и Севастополю каждый год публикует новые документы, ранее недоступные историкам и проливающие свет на неизвестные до сих пор подробности борьбы советского народа с оккупантами в годы Великой Отечественной войны.