Какая у вас реальная зарплата? "РГ" опросила ученых
Так как публичный "подвиг за всех" в беседе с президентом совершила сибирячка Анастасия Проскурина, наши реальные собеседники попросили не называть их фамилии.
Итак:
1. В каком институте, вузе работаете, на какой должности?
2. Какая у вас зарплата?
3. Какова средняя зарплата по региону?
4. Какие меры принимает руководство вашего института, чтобы выполнить указ президента о повышении зарплаты ученого ?
5. Куда вы обращались по этому вопросу? Что вам ответили?
САМАРА
Самарский университет имени академика С.П. Королева, профессор кафедры и ведущий научный сотрудник лаборатории:
Зарплата в среднем примерно 105 тысяч в месяц.
Средняя зарплата по региону порядка 38 тысяч рублей.
Средняя зарплата НПР по университету порядка 83 тысяч рублей.
Успешно функционирует система эффективных контрактов научно-педагогических работников.
Для молодежи проводится дополнительное стимулирование (конкурс молодых НПР до 35 лет включительно).
Ежегодно пересматриваются в сторону увеличения оклады сотрудников (инфляция, увеличение МРОТ).
Университет обладает развитой материально-технической базой, позволяющей успешно проводить научные исследования. Это и многое другое позволяет привлекать финансирование фондов РФФИ и РНФ, а также успешно взаимодействовать с индустриальными партнерами..
Обращаться по данному вопросу необходимости не было.
АСТРАХАНЬ
Астраханский госуниверситет, завкафедрой, доктор наук:
Зарплата - около 40 тыс. рублей
Средняя зарплата по региону - 38 тыс. рублей в месяц (без учета налогов и сборов)
С начала этого года размеры должностных окладов несколько выросли: с учетом повышения теперь 40 тыс рублей выходит, а до этого было около 30 тысяч рублей.
Никуда не обращался. Всегда работал дополнительно по грантовым проектам: сам искал, оформлял, выигрывал, и там оплата уже иная, в зависимости от программы. А обращаться бесполезно.
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Донской государственный технический университет, доцент:
Зарплата 29000 рублей, при средней по региону 34000. Чтобы сотрудники получали больше, с этого года введён эффективный контракт, позволяющий за счёт личных достижений каждого преподавателя получить надбавки к зарплате.
Стимулирующие выплаты есть, но их распределение непрозрачно.
Зарплата лаборанта, техника и многих других меньше МРОТ. Им доплачивают стимулирующими до 18-20 тысяч
Вузы не умеют создавать условия для продуктивных сотрудников и большинство талантливых, с горящими глазами из вузов уходят в бизнес.
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции, профессор:
Работаю на 0,5 ставки главным научным сотрудником. Оклад 11000 руб + процент от издательской деятельности ( статьи в ВАКовских и международных Скопус журналах).
Руководство НИИ настраивает коллектив на то, чтобы писали статьи, монографии. Но и это не приносит большой зарплаты.
Удивляет разница в окладах на периферии и в столице, в областном центре и поселках.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЮФУ, Институт управления в экономических, экологических и социальных системах, Заведующий кафедрой:
Зарплата грязными 64000, чистыми 56000 руб. О мерах руководства ничего не слышал. Никуда не обращался.
Ситуация благополучна по сравнению с другими вузами области, особенно многими коммерческими. . Молодые люди все видят и не хотят тратить 10-30 лет на получение ученой степени, чтобы потом получать меньше чем кассир или охранник магазина.
БЕЛГОРОД
Белгородский госуниверситет, доцент:
Работая на 0,5 ставки, получает 11 тысяч рублей.
Средняя заработная плата по региону по итогам девяти месяцев прошлого года около 36,5 тысячи рублей;
Руководство вуза ввело рейтинговую систему для того, чтобы повышать заработную плату наиболее активным научным сотрудникам. Благодаря системе баллов (была опубликована статья, участвовал в жюри профессионального конкурса и т.д) прибавка к зарплате составила примерно 480 рублей;
Преподаватели со степенью доктора наук, те, кто буквально "живет одной наукой", занимается переизданием собственных монографий каждые несколько месяцев, те зарабатывают до 50 тысяч рублей. К этому и нужно стремиться. Или искать доходы на стороне. Каждый делает свой выбор.
КАЛМЫКИЯ
Калмыцкий госуниверситет:
Как сообщили корреспонденту "РГ" , на фоне крупных регионов средняя зарплата в Калмыкии довольно низкая. По официальной статистике Росстата она составляет 24956 рублей. При этом средняя зарплата основного персонала, к которому относится профессорско-преподавательский состав (научно-педагогические работники), составляет 202,8 процента отсредней заработной платы. То есть преподаватели вуза получают в два раза больше, чем средняя зарплата по региону.
- Чтобы выполнить указ президента о повышении зарплаты в вузе введен эффективный контракт для научно-педагогических работников. Это дополнительное соглашение к основном контракту, в котором утверждены основные показатели для научно-педагогических работников, позволяющие увеличить им зарплату. Речь идет, в частности, о публикациях и достигнутых результатах в образовательной, научной и инновационной сферах. Также действуют рейтинги профессоров и преподавателей. Для стимулирования сотрудников введены проекты "Будущий доктор" и "Будущий кандидат". Немалое значение имеют внутривузовские и федеральные гранты, в которых учавствуют сотрудники КалмГУ, - рассказала проректор по экономике и инновациям Эльза Мантаева.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
НИУ ВШЭ, профессор:
Зарплата 72 тысячи, надбавка за руководство программой 35 тысяч
Средняя номинальная заработная плата, начисленная за ноябрь 2020 года, по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в Петербурге составила 65465 рублей. (Росстат, более свежих данных нет)
Обычная работа по привлечению грантов и других источников внебюджетного финансирования, участие в различных программах и пр.
ПЕНЗА
Пензенская область, местный вуз (отказались указывать даже название), ведущий специалист:
Зарплата - 17 000 рублей под расчет
Зарплата ректора в открытых источниках - 450 000 рублей
Стимулирующие меры для ученых есть, но система очень сложная и непрозрачная, если не сказать больше. Оклады повысили в исполнение поручения президента, но многим срезали надбавки, и премии. В итоге у некоторых зарплата стала даже меньше.
Никто никуда не обращается, вакансий в высшей школе не бывает. Все боятся потерять работу. Устраиваются в вуз исключительно по знакомству и тут конкурс блата. Без блата - на 17 тысяч и как белка в колесе.
ЕКАТЕРИНБУРГ
Уральский государственный педагогический институт, ассистент:
Базовый оклад 20.000 плюс 10000 как молодому специалисту, т. е. 30 тысяч . Насколько знаю, дальше будет шаг в 6.000: доцент - 26, зав. кафедрой - 32;
Средняя зарплата по региону - 42 тысячи рублей
Система выстроена так, чтобы стимулировать активность преподавателя, поэтому итоговая сумма заработка складывается от выполнения эффективного контракта. Если ты публикуешь статьи, участвуешь в работе по гранту, являешься руководителем образовательных программ и проч., что нужно вузу, то получаешь ежемесячные доплаты. Это может быть и 3 тысячи и 15. 15 тысяч доплачивают руководителю образовательной программы. Но если ты ничего этого не делаешь, доплат нет. Насколько в целом можно зарабатывать в вузе, с точностью неизвестно: все знают только то, что зарабатывают они сами, сколько другие - нет. Это скрывается. Но самые активные, это известно, зарабатывают у нас около 100 и выше. В других вузах, особенно в популярных у абитуриентов, - юридической академии, экономическом университете, - существенно выше.