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Какая у вас реальная зарплата? "РГ" опросила ученых

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
"Российская газета" провела блиц-опрос среди сотрудников научных институтов и вузов: какая у них реальная зарплата?

Так как публичный "подвиг за всех" в беседе с президентом совершила сибирячка Анастасия Проскурина, наши реальные собеседники попросили не называть их фамилии.

Итак:

1. В каком институте, вузе работаете, на какой должности?

2. Какая у вас зарплата?

3. Какова средняя зарплата по региону?

4. Какие меры принимает руководство вашего института, чтобы выполнить указ президента о повышении зарплаты ученого ?

5. Куда вы обращались по этому вопросу? Что вам ответили?

САМАРА

Самарский университет имени академика С.П. Королева, профессор кафедры и ведущий научный сотрудник лаборатории:

Зарплата в среднем примерно 105 тысяч в месяц.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Средняя зарплата по региону порядка 38 тысяч рублей.

Средняя зарплата НПР по университету порядка 83 тысяч рублей.

Успешно функционирует система эффективных контрактов научно-педагогических работников.

Для молодежи проводится дополнительное стимулирование (конкурс молодых НПР до 35 лет включительно).

Ежегодно пересматриваются в сторону увеличения оклады сотрудников (инфляция, увеличение МРОТ).

Университет обладает развитой материально-технической базой, позволяющей успешно проводить научные исследования. Это и многое другое позволяет привлекать финансирование фондов РФФИ и РНФ, а также успешно взаимодействовать с индустриальными партнерами..

Обращаться по данному вопросу необходимости не было.

АСТРАХАНЬ

Астраханский госуниверситет, завкафедрой, доктор наук:

Зарплата - около 40 тыс. рублей

Средняя зарплата по региону - 38 тыс. рублей в месяц (без учета налогов и сборов)

С начала этого года размеры должностных окладов несколько выросли: с учетом повышения теперь 40 тыс рублей выходит, а до этого было около 30 тысяч рублей.

Никуда не обращался. Всегда работал дополнительно по грантовым проектам: сам искал, оформлял, выигрывал, и там оплата уже иная, в зависимости от программы. А обращаться бесполезно.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Донской государственный технический университет, доцент:

Зарплата 29000 рублей, при средней по региону 34000. Чтобы сотрудники получали больше, с этого года введён эффективный контракт, позволяющий за счёт личных достижений каждого преподавателя получить надбавки к зарплате.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Названа средняя зарплата московских учителей в 2020 году

Стимулирующие выплаты есть, но их распределение непрозрачно.

Зарплата лаборанта, техника и многих других меньше МРОТ. Им доплачивают стимулирующими до 18-20 тысяч

Вузы не умеют создавать условия для продуктивных сотрудников и большинство талантливых, с горящими глазами из вузов уходят в бизнес.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Поволжский научно-исследовательский институт производства и переработки мясомолочной продукции, профессор:

Работаю на 0,5 ставки главным научным сотрудником. Оклад 11000 руб + процент от издательской деятельности ( статьи в ВАКовских и международных Скопус журналах).

Руководство НИИ настраивает коллектив на то, чтобы писали статьи, монографии. Но и это не приносит большой зарплаты.

Удивляет разница в окладах на периферии и в столице, в областном центре и поселках.

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЮФУ, Институт управления в экономических, экологических и социальных системах, Заведующий кафедрой:

Зарплата грязными 64000, чистыми 56000 руб. О мерах руководства ничего не слышал. Никуда не обращался.

Ситуация благополучна по сравнению с другими вузами области, особенно многими коммерческими. . Молодые люди все видят и не хотят тратить 10-30 лет на получение ученой степени, чтобы потом получать меньше чем кассир или охранник магазина.

БЕЛГОРОД

Белгородский госуниверситет, доцент:

Работая на 0,5 ставки, получает 11 тысяч рублей.

Молодые ученые Мурманской области получат гранты

Средняя заработная плата по региону по итогам девяти месяцев прошлого года около 36,5 тысячи рублей;

Руководство вуза ввело рейтинговую систему для того, чтобы повышать заработную плату наиболее активным научным сотрудникам. Благодаря системе баллов (была опубликована статья, участвовал в жюри профессионального конкурса и т.д) прибавка к зарплате составила примерно 480 рублей;

Преподаватели со степенью доктора наук, те, кто буквально "живет одной наукой", занимается переизданием собственных монографий каждые несколько месяцев, те зарабатывают до 50 тысяч рублей. К этому и нужно стремиться. Или искать доходы на стороне. Каждый делает свой выбор.

КАЛМЫКИЯ

Калмыцкий госуниверситет:

Как сообщили корреспонденту "РГ" , на фоне крупных регионов средняя зарплата в Калмыкии довольно низкая. По официальной статистике Росстата она составляет 24956 рублей. При этом средняя зарплата основного персонала, к которому относится профессорско-преподавательский состав (научно-педагогические работники), составляет 202,8 процента отсредней заработной платы. То есть преподаватели вуза получают в два раза больше, чем средняя зарплата по региону.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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- Чтобы выполнить указ президента о повышении зарплаты в вузе введен эффективный контракт для научно-педагогических работников. Это дополнительное соглашение к основном контракту, в котором утверждены основные показатели для научно-педагогических работников, позволяющие увеличить им зарплату. Речь идет, в частности, о публикациях и достигнутых результатах в образовательной, научной и инновационной сферах. Также действуют рейтинги профессоров и преподавателей. Для стимулирования сотрудников введены проекты "Будущий доктор" и "Будущий кандидат". Немалое значение имеют внутривузовские и федеральные гранты, в которых учавствуют сотрудники КалмГУ, - рассказала проректор по экономике и инновациям Эльза Мантаева.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НИУ ВШЭ, профессор:

Зарплата 72 тысячи, надбавка за руководство программой 35 тысяч

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за ноябрь 2020 года, по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в Петербурге составила 65465 рублей. (Росстат, более свежих данных нет)

Обычная работа по привлечению грантов и других источников внебюджетного финансирования, участие в различных программах и пр.

ПЕНЗА

Пензенская область, местный вуз (отказались указывать даже название), ведущий специалист:

Зарплата - 17 000 рублей под расчет

Зарплата ректора в открытых источниках - 450 000 рублей

Стимулирующие меры для ученых есть, но система очень сложная и непрозрачная, если не сказать больше. Оклады повысили в исполнение поручения президента, но многим срезали надбавки, и премии. В итоге у некоторых зарплата стала даже меньше.

Никто никуда не обращается, вакансий в высшей школе не бывает. Все боятся потерять работу. Устраиваются в вуз исключительно по знакомству и тут конкурс блата. Без блата - на 17 тысяч и как белка в колесе.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Уральский государственный педагогический институт, ассистент:

Базовый оклад 20.000 плюс 10000 как молодому специалисту, т. е. 30 тысяч . Насколько знаю, дальше будет шаг в 6.000: доцент - 26, зав. кафедрой - 32;

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Средняя зарплата по региону - 42 тысячи рублей

Система выстроена так, чтобы стимулировать активность преподавателя, поэтому итоговая сумма заработка складывается от выполнения эффективного контракта. Если ты публикуешь статьи, участвуешь в работе по гранту, являешься руководителем образовательных программ и проч., что нужно вузу, то получаешь ежемесячные доплаты. Это может быть и 3 тысячи и 15. 15 тысяч доплачивают руководителю образовательной программы. Но если ты ничего этого не делаешь, доплат нет. Насколько в целом можно зарабатывать в вузе, с точностью неизвестно: все знают только то, что зарабатывают они сами, сколько другие - нет. Это скрывается. Но самые активные, это известно, зарабатывают у нас около 100 и выше. В других вузах, особенно в популярных у абитуриентов, - юридической академии, экономическом университете, - существенно выше.

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