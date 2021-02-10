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10.02.2021 16:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

Toyota Tundra впервые сменит поколение за 14 лет. Дилеры в нетерпении

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota Tundra, как и Land Cruiser 200, не меняла поколение очень давно, но новая генерация уже на подходе: на этой неделе её покажут дилерам.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Toyota, видимо, приняла решение не баловать публику тизерами: поклонники модели люди серьёзные и вряд ли им интересны такие тактики презентации. Единственное, что было показано официальным дистрибьюторам, - LED-оптика. Заметьте, что и потока "шпионских" фото тоже не было.

За 14 лет технологии шагнули далеко вперёд, и новая Tundra с ними на борту удивит всех и вновь завоюет внимание клиентов, которое ослабло настолько, что по итогам 2020 года пикап Toyota занял пятое из шести мест по продажам в своём сегменте. При этом владельцы не спешат расставаться с купленной машиной и эксплуатируют Tundra более 15 лет.

Смена поколений и значительно расширенный список опций сделает модель ощутимо дороже, но дилеры к этому готовы. Председатель национального дилерского совета Toyota Робби Финдли заявил в интервью Automotive News, что часть лояльных клиентов из-за высокого прайса новинки может уйти к конкурентам, но это несравнимо с тем, что может предложить совершенно другая Tundra, которая окажется лидером в своём классе.

Toyota Tundra, как и новый Land Cruiser 300, будет базироваться на раме с использованием модульного подхода платформы TNGA. Из моторной гаммы будет исключён V8 объёмом 5.7 литра, базовым для пикапа станет 3.6 V6, также есть информация о гибридных модификациях.

Производство новой Toyota Tundra начнётся в конце осени 2021 года на сборочном заводе компании в Сан-Антонио, штат Техас.

#Toyota