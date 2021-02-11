Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону

Новости

Россияне рассказали, хватает ли им любви 05:55
Байден и Си Цзиньпин обсудили борьбу с COVID-19 и изменение климата 05:38
Трамп не покинет Флориду даже после выселения из резиденции Мар-а-Лаго 04:50
Иммунолог дал советы не переболевшим коронавирусом 04:45
Соцсети ждут штрафы за привлечение детей к несанкционированным акциям 04:06
В Росгидромете рассказали о резком похолодании на Урале и в Сибири 03:50
Онищенко объяснил отмену масочного режима в Чечне и Удмуртии 03:08
Экипажу МКС отправят продовольственную посылку 02:51
Посольство России оценило военные учения США и Турции в Черном море 02:17
Распространение британского штамма SARS-CoV-2 в России начнется весной 01:38
В Петербурге сняли часть ограничений из-за коронавируса 01:34
"Барселона" уступила "Севилье" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании 01:01
Повторение аномальных морозов ждет регионы центральной России 00:57
"Аталанта" с Миранчуком вышла в финал Кубка Италии 00:54
Байден назвал условия применения США военной силы на мировой арене 00:38
Умерла создатель "Сезона мужчин" Муфида Тлатли 00:27
Российские разработчики ПО смогут быстрее попадать в реестр Минцифры 10.02.2021
В "Аяксе" подтвердили, что Промес близок к уходу из клуба 10.02.2021
В Воронеже задержан подозреваемый в жестоком убийстве учительницы 10.02.2021
Коронавирусные ограничения в ФРГ продлены до 7 марта 10.02.2021
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19 10.02.2021
В Instagram прокомментировали массовый сбой в России 10.02.2021
Представитель ВОЗ в РФ привилась российской вакциной от коронавируса 10.02.2021
В Петербурге с 12 февраля откроют фудкорты и разрешат караоке 10.02.2021
Фильм "Зоя" вошел в число лидеров отечественного проката 10.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 05:38
Рубрика: В мире

Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Джо Байден, возглавивший США не так давно (меньше месяца назад), впервые поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух государств обсудили борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2, изменение климата на планете и предотвращение распространения оружия. Об этом пишет ТАСС.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
Джозеф Байден озвучил свои внешнеполитические приоритеты

Кстати, не так давно пресс-секретаря Байдена Джен Псаки спросили о причинах отсутствия каких-либо контактов американского лидера с китайским коллегой. Официальный представитель Белого дома ответила, что ее шеф просто не успел позвонить каждому лидеру после вступления в должность. Тогда Псаки подчеркнула, что "в предстоящие недели он будет больше это делать".

Напомним, что с президентом России Владимиром Путиным Байден поговорил еще 26 января. Телефонный разговор длился 35 минут. За это время политики обсудили широкий круг вопросов, главный из которых - ратификация соглашения о продлении ДСНВ.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19 Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Путин встретится с Лукашенко
В Госдуме нашли западный след в несогласованных акциях
Посольство России оценило военные учения США и Турции в Черном море
Распространение британского штамма SARS-CoV-2 в России начнется весной
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях