Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону

Джо Байден, возглавивший США не так давно (меньше месяца назад), впервые поговорил по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Лидеры двух государств обсудили борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2, изменение климата на планете и предотвращение распространения оружия. Об этом пишет ТАСС.

Кстати, не так давно пресс-секретаря Байдена Джен Псаки спросили о причинах отсутствия каких-либо контактов американского лидера с китайским коллегой. Официальный представитель Белого дома ответила, что ее шеф просто не успел позвонить каждому лидеру после вступления в должность. Тогда Псаки подчеркнула, что "в предстоящие недели он будет больше это делать".

Напомним, что с президентом России Владимиром Путиным Байден поговорил еще 26 января. Телефонный разговор длился 35 минут. За это время политики обсудили широкий круг вопросов, главный из которых - ратификация соглашения о продлении ДСНВ.