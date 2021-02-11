Распространение британского штамма SARS-CoV-2 в России начнется весной

Британский штамм коронавируса рано или поздно появится в России. Это неизбежно, заявил инфекционист Евгений Тимаков. "Если мы сейчас снимем ограничения, то у нас будет новая вспышка заболеваемости", - предупредил врач. Его мнение публикует ТАСС.

Главное - не допустить перегрузки системы здравоохранения, ведь новый штамм - более заразный, легче передается, а, значит, и распространяться будет намного быстрее. Тимаков предположил, что "британец" начнет циркулировать в России с марта.

Сейчас же на территории нашей страны доминирует генетический клайд GR. "Данная линия возникла в феврале прошлого года, встречается в мире повсеместно", - отмечают вирусологи, которые исследовали более 1,5 тысячи геномов SARS-CoV-2.