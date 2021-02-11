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11.02.2021 10:49
Рубрика: Происшествия

Задержанному за убийство учительницы в Воронеже предъявлено обвинение

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве и разбое 31-летнему мужчине, задержанному накануне в Воронеже.

Экс-замглавы УФСИН Петербурга осудили на 18 лет за взятки и убийство

- Задержанный допрошен, в ближайшее время планируется проверка показаний на месте преступления, - рассказала представитель управления СКР по региону Елена Андрикевич.

Напомним, 47-летняя учительница была убита вечером 2 февраля на окраине города. Нападавший нанес женщине 13 ножевых ранений, с места преступления пропали сумка и телефон женщины.

Спустя восемь дней предполагаемого убийцу нашли полицейские. Правоохранители изучили записи камер наружного наблюдения, найденные на месте преступления следы и биологические материалы.

- В суд будет направлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу, - сообщили в СКР.

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