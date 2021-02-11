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Рубрика: Экономика

Октановое голодание

В нескольких районах Хабаровского края сохраняются перебои с бензином
Текст: Юлия Гарднер ("Российская газета", Хабаровский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8381)
В Ульчском, Советско-Гаванском и Ванинском районах Хабаровского края до сих пор не решилась топливная проблема. С конца января Комсомольский нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает местные АЗС бензином, изменил схему реализации мелкооптовых партий - сроки поставки сильно растянулись. В итоге графики обеспечения независимыми АЗС топливом сбились. Не отгрузили и закупленные на бирже партии, из-за чего возникли перебои.
На некоторых бензоколонках по-прежнему топлива нет. Фото: РИА Новости На некоторых бензоколонках по-прежнему топлива нет. Фото: РИА Новости
На некоторых бензоколонках по-прежнему топлива нет. Фото: РИА Новости

Особенно остро проблема ощущалась несколько дней назад - на бензоколонках бензина почти не осталось. После вмешательства властей накануне в районы завезли 60 тонн АИ-95. Топливом заправлены одна АЗС в Советской Гавани и еще две - в Ванино.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 15 копеек

- Сейчас на станции Токи стоит цистерна с 60 тоннами бензина АИ-92. С Комсомольского НПЗ дополнительно отгружается вагон с еще 60 тоннами бензина. На ближайшее время этого объема должно хватить. Но мы ждем и дополнительных отгрузок, - сообщил исполняющий обязанности председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов.

Всем понятно, что это - лишь капля в море, которая проблему не решит.

- На имя заместителя председателя правительства РФ Александра Новака направлена телеграмма с просьбой принять меры по фиксации Хабаровским и Комсомольским НПЗ объемов реализации автомобильных бензинов через биржу за одну торговую сессию с учетом потребности дальневосточных регионов, - сообщил врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярев о методах решения проблемы.

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предложил более глобальный способ решения проблемы - построить еще один нефтеперерабатывающий завод, чтобы справиться с дефицитом топлива в округе

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев предложил более глобальный способ решения проблемы. Он заявил, что на Дальнем Востоке необходимо построить еще один нефтеперерабатывающий завод, чтобы справиться с дефицитом топлива. Округу необходимо шесть миллионов тонн топлива в год, сейчас же выпускается только четыре миллиона.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Названы регионы России с самым доступным бензином

Недавний топливный коллапс, произошедший из-за ремонта на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе, слова Трутнева подтверждает. Из-за его остановки топливо в регион пришлось везти из Росрезерва.

- Эти два миллиона тонн, большей частью завозимые по железной дороге, - серьезная проблема. Потому что, во-первых, невозможно добиться ритмичности, а во-вторых, нельзя обеспечить конкурентную цену, - отметил вице-премьер.

6 миллионов тонн топлива в год необходимо Дальнему Востоку

- Мы будем предпринимать меры к тому, чтобы создать специальную преференциальную оболочку для строительства НПЗ. Оно должно быть выгодно компании. Если ей невыгодно - значит, мы что-то неправильно отрегулировали в налоговом законодательстве. Постараемся это исправить.

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