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11.02.2021 12:52
Рубрика: Общество

В Крыму свернули ковидные госпитали Минобороны

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Медики Министерства обороны РФ завершили работу в Крыму и свернули организованные в Симферополе и Ялте мобильные ковидные госпитали. Об этом она своей странице в Facebook cообщил глава РК Сергей Аксенов.

Он напомнил, что сотрудники оборонного ведомства по поручению президента России Владимира Путина и решению главы Минобороны Сергея Шойгу развернули госпитали в кратчайшее время. Руководитель региона поблагодарил военных из медицинских отрядов специального назначения Южного военного округа и Черноморского флота за оказанную крымчанам высококвалифицированную медицинскую помощь и существенный вклад в борьбу с пандемией.

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Поблагодарила медиков и Янина Павленко, мэр Ялты, где был развернут один из военных госпиталей.

- В ноябре у нас была всего сотня ковидных коек - в Ливадийской и инфекционной больницах, относящихся к ФМБА, - рассказала она. - К началу декабря - 120, а к концу - чуть больше 200. Город испытывал острую нехватку и медиков, и мест в больницах. Риск не справиться с ростом числа пациентов оставался - в период новогодних праздников Ялту посетило более 125 тысяч гостей. Поэтому помощь военных, развернувших еще 100 коек и направивших нам своих медиков, очень сложно переоценить. Но, благо, кризисный период пройден. Сегодня коечного фонда - с запасом! На стационарном лечении в городе находятся в среднем 100-120 больных ковидом. Заболеваемость имеет тенденцию к снижению, вакцинация набирает ход.

Как сообщалось, военные госпитали для больных COVID-19 в Симферополе и Ялте развернули в последнюю неделю прошлого года по просьбе главы Крыма Сергея Аксенова. Тогда рост заболеваемости коронавирусом в регионе опередил среднероссийский.

Сейчас в стационарах Крыма развернуто 3084 койки, из которых 2260 для лечения пациентов с коронавирусом, а остальные - с пневмониями. В ковидных стационарах находятся 1975 пациентов. При этом за последнюю неделю, по данным министра здравоохранения РК Александра Остапенко, госпитализировано 374 человека с подтвержденным COVID-19, что меньше на 21 процент (99 человек) по сравнению с предыдущей неделей.

В регионах Общество Здоровье Правительство Минобороны Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым COVID-19. Мы справимся! Пандемия коронавируса COVID-19

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