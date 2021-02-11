Сергей Бурунов поделился мнением о Леонардо Ди Каприо

Российский актёр Сергей Бурунов, также работающий на озвучке голливудских звёзд, поделился мнением о заокеанских коллегах, говоривших его голосом.

По его словам, работа актёром озвучки непростая, потому что роли - сложные. "Сняты талантливыми режиссерами, и написаны талантливыми сценаристами. Там все очень здорово", - пояснил он.

Бурунов озвучивал Джонни Деппа, Адама Сэндлера, а также является голосом Леонардо Ди Каприо. Последнего он похвалил особо.

"Я понял, что он трудяга. Он бескорыстно предан своему делу. Он умница и профессионал высочайшего класса. То, как он избирательно и скрупулезно подходит к выбору ролей и материала, достойно уважения. И работы над тем материалом и то, что мы видим - результат этого труда", - приводит слова Бурунова радио "Комсомольская правда". Также актёр выделил таланты британцев Тима Рота и Гэри Олдмана.

По словам Сергея, он сам предпочитает качество количеству, является противником "многостаночности" и старается сниматься реже, но в серьёзных фильмах.

Напомним, сегодня на экраны выходит фильм "Родные" по сценарию Жоры Крыжовникова с Буруновым в главной роли. К нему он снялся и спел в клипе на песню "Белые розы" вместе с Монеточкой.

Ранее режиссёр ситкома "Ивановы-Ивановы" объяснил исчезновение героя Иванова в пятом сезоне.