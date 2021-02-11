Си Цзиньпин призвал США уважать суверенитет Китая

Во время первого телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и новым президентом США Джо Байденом, который и стал инициатором контакта, лидер Китая призвал американцев уважать суверенитет народной республики и не вмешиваться в ее внутренние дела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что вопросы Гонконга, Тайваня и Синьцзян-Уйгурского автономного района являются "внутренним делом Китая, затрагивают его территориальную целостность и государственный суверенитет". В Пекине предупредили, что новой американской администрации стоит "действовать обдуманно".

При этом лидер КНР заверил своего визави, что не хочет противостояния между двумя державами, и предложил восстановить каналы диалога. Впрочем, судя по заявлениям Белого дома, Байден в разговоре с Си Цзиньпином сделал ставку именно на правозащитную тематику.