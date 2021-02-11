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Рубрика: Экономика

Соцсети ждут штрафы за привлечение детей к несанкционированным акциям

В Роскомнадзоре начнут составлять протоколы в отношении соцсетей за распространение информации с призывами к несовершеннолетним участвовать в незаконных акциях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Вызовы для составления протоколов об административных правонарушениях по статье 13.41 КоАП России направлены представителям соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", а также видеохостинга YouTube и мессенджера Telegram, - приводит подробности РИА Новости. - Составление протоколов состоится в период с 11 февраля по 1 марта 2021 года".

В ведомстве также напомнили об ответственности за причинение информацией вреда здоровью детей - физическому, психическому, духовному, а также нравственному развитию. Нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцам сайтов грозит штрафами от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. За повторное такое нарушение предусмотрены оборотные штрафы от 5 до 10 процентов суммы годовой выручки.

Ранее представители Роскомнадзора сообщили о выявлении в соцсетях около 2,5 тысячи призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

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