Инфекционист предупредил о риске новой волны коронавируса в апреле

Весной количество россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией, снова увеличится. Пик придется на середину апреля. Таким прогнозом с РИА Новости поделился врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, в конце зимы иммунитет у людей ослаблен. "Соответственно, вирус даже в небольшой дозе сможет их заразить", - рассуждает врач.

Ранее он же предупредил о появлении в России британского штамма SARS-CoV-2. По мнению специалиста, уже в марте в нашей стране начнут выявлять больных именно с мутировавшей формой коронавируса. Стоит напомнить, что новый штамм - более заразный, легче передается. А с учетом ослабленного весной иммунитета - риск заразиться им увеличивается в разы.

"Всплеск все равно будет. Но вопрос в том, будет он небольшой, и мы его пройдем незаметно, или он будет с массовым заболеванием", - подытожил инфекционист.