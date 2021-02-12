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Рубрика: Общество

Мясников назвал главный фактор риска для инфаркта и инсульта

Текст: Алексей Иванов

Основным фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов является лишний вес и часто сопутствующие ему диабет, повышенный уровень сахара в крови и нарушения жирового обмена.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил главный врач московской городской клинической больницы №71 имени М.Е. Жадкевича Александр Мясников, передает РИА Новости.

По его словам, ожирение также стоит на втором месте после курения среди факторов риска онкологических заболеваний. Мясников объяснил это тем, что избыточный вес приводит к "лежащей в основе рака" нечувствительности к инсулину.

Как уже писала "РГ", ранее гастроэнтеролог клиники Майо (США) доктор Майкл Уоллес назвал неожиданный диагноз "диабет" симптомом рака поджелудочной железы. Речь идет о случаях, когда люди в целом следят за своим весом, придерживаются сбалансированной диеты и не имеют вредных привычек. Еще одним симптомом этого опасного заболевания может быть резкое и необъяснимое снижение веса, особенно у пожилых, о чем недавно также предупреждал Александр Мясников.

Вместе с тем в последние годы ученые и медики все чаще сталкиваются с так называемым парадоксом ожирения. Он заключается в том, что в случае некоторых болезней пациенты с лишним весом переносят их лучше, чем стройные люди.

Общество Здоровье

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