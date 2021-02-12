В Хабаровском крае появится оперштаб по снабжению населения топливом

В Хабаровском крае создадут оперативный штаб, задачей которого станет контроль снабжения местных жителей бензином.

"Будем "соединять" нерадивых трейдеров, производителей, тех, кто отвечает за снабжение населения ГСМ", - написал врио главы региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Напомним, в Советской Гавани, Ванино и Ульчском районе возникли перебои с поставкой бензина. Из-за повышенного спроса на бирже сроки отгрузки растянулись. Правительство края направило телеграмму в адрес зампредседателя правительства РФ Александра Новака с просьбой принять меры по фиксации Хабаровским и Комсомольским нефтезаводами объемов реализации автомобильного бензина через биржу.

Накануне на АЗС Ванинского и Советско-Гаванского районов поступило 60 тонн бензина. Этого хватит, чтобы справиться с дефицитом на некоторое время. Вскоре ожидается поступление еще 120 тонн.

В конце января нехватка топлива ощущалась в крае из-за ремонта на Хабаровском НПЗ. Сейчас завод вышел на полную мощность.