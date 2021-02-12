На Кипре задержали сбежавшего из тюрьмы алтайского маньяка

Полицейские задержали серийного насильника из Республики Алтай Александра Сатлаева, совершившего четыре дня назад побег из центральной тюрьмы Никосии на Северном Кипре.

- Сатлаев был обнаружен сегодня в пустом доме в поселке Доганкой в ​​результате интенсивных и трудных обысков и был пойман в результате операции, - сообщает кипрская полиция.

В местных социальных сетях появилась информация о том, что что полицейские применили насилие по отношению к беглому преступнику. Однако правоохранительные органы это опровергают.

- Мы не потерпим насилия и или пыток в отношении любого человека, - сделало официальное заявление главное управление полиции.

Как сообщала "РГ", бывший следователь СК РФ по Республике Алтай Александр Сатлаев был задержан на Северном Кипре в 2019 году. Его арестовали в Керинии по подозрению в нападении на местную жительницу. Злоумышленник придушил прохожую, затем выхватил у нее сумочку с деньгами.

Спустя два года заключения 29-летнему Сатлаеву удалось сбежать из тюрьмы, когда в нее завозили продукты. На протяжении нескольких дней беглеца разыскивали полицейские и военные.

Российскими правоохранительными органами Сатлаев объявлен в международный розыск как серийный насильник. Ему заочно предъявлено обвинение по статье 131 УК РФ "Изнасилование" и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На протяжении нескольких лет маньяк держал в страхе весь город Горно-Алтайск. Силовики никак не могли найти насильника, нападающего на женщин. Когда по подозрению в совершении дерзких преступлений был задержан 23-летний сотрудник следственного комитета, это стало шоком для общественности. Как выяснилось, Сатлаев сам расследовал свои собственные преступления и уговаривал жертв забрать заявления.

В 2015 году Горно-Алтайский городской суд приговорил бывшего следователя к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. В марте 2019 года мужчину освободили по УДО. Но, как выяснилось, на путь исправления он так и не встал.

Спустя несколько месяцев после выхода на свободу он изнасиловал жительницу Барнаула, сбежал из города и скрылся на Северном Кипре.