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12.02.2021 16:07
Рубрика: Происшествия

В Северной Осетии после взрыва проверят все торговые центры

Текст: Михаил Сухарев

Прокуратура Республики Северная Осетия - Алания начала проверять пожарную безопасность и эксплуатацию газа во всех торговых центрах региона. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, такое поручение отдал прокурор республики Александр Морозов.

Фото: МЧС России
Выживший при взрыве во Владикавказе оказался ювелиром

- В связи с обрушением здания торгового центра на улице Гагкаева во Владикавказе организована проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения надлежащей эксплуатации газового оборудования крупными торговыми объектами и торгово-развлекательными центрами республики, - говорится в сообщении прокуратуры Северной Осетии.

В ведомстве уточнили, что будут жестко реагировать на все нарушения.

Напомним, утром 12 февраля в столице Северной Осетии взорвалось и рухнуло трехэтажное здание торгового центра с супермаркетом на первом этаже. Под завалы попал один человек, который работал ночью в ювелирной мастерской, он самостоятельно смог выбраться и от госпитализации отказался.

Следственное управление СК РФ по региону начало проверку. По предварительным данным, причиной взрыва стал бытовой газ.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Владикавказ Взрывы газа в домах

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