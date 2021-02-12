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12.02.2021 19:53
Рубрика: Происшествия

Во Владикавказе возбудили уголовное дело после взрыва в ТЦ

Текст: Роман Кияшко (Северная Осетия)

Во Владикавказе, где утром прогремел мощный взрыв в торговом центре, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил глава республиканского управления МЧС России Александр Хоружий.

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Как заявил глава ведомства во время оперативного заседания, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности"). Он также добавил, что на месте происшествия криминалисты взяли смывы на предмет определения взрывчатых веществ. Все образцы переданы в криминалистический центр МВД.

Напомним, взрыв произошел утром в трехэтажном торговом центре во Владикавказе. Здание было полностью уничтожено. Под завалами оказался один человек - ювелир, который работал там же. Он самостоятельно выбрался из-под руин, не получив ранений.

Одна из основных версий взрыва, которую рассматривают правоохранители, - утечка бытового газа. Сейчас следователи выясняют, было ли это сделано умышленно.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

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