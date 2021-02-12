Выживший при взрыве во Владикавказе оказался ювелиром

33-летний Зураб Засеев, который выжил после мощного взрыва в торговом центре во Владикавказе, работал в ювелирной мастерской. Об этом сообщили в минздраве Северной Осетии.

- Мужчина, который спасся из завалов, не был охранником, как передавали СМИ, он работал ювелиром, - отметил собеседник "РГ".

Засеев находился в здании всю ночь и работал в мастерской. Когда в 7.20 произошел взрыв и здание начало рушиться, ему удалось выкарабкаться из-под завалов. Мужчина не пострадал и отказался от госпитализации, после того, как его осмотрели медики.

Тем временем, следственное управление СК РФ по Северной Осетии начало доследственную проверку по факту взрыва на улице Гагкаева. Спасатели продолжают разбор завалов, а следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщалось, утром 12 февраля в трехэтажном здании торгового центра произошел взрыв, после чего здание рухнуло. На место прибыли спасатели, медики и правоохранители. По предварительным данным никто не пострадал, так как центр был закрыт, находящиеся в нем магазины еще не открылись. Причиной ЧП власти называют взрыв бытового газа.