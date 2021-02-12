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Создатели "Игры престолов" снимут сериал о параллельном мире

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    12.02.2021, 11:45
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/ Variety Фото: twitter.com/ Variety
Фото: twitter.com/ Variety

Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс, создатели "Игры престолов", на которых с некоторых времен смотрят искоса, анонсировали свое новое жанровое шоу.

Фото: kinopoisk.ru
Началась работа над четвёртым сезоном "Настоящего детектива"

Как передает Variety, речь про еще один сериал для сервиса Netflix, подписавшего парочку в 2019-м.

Напомним: ранее они взялись за сериал по культовому "талмуду" Лю Цысиня "Задача трех тел", работа над которым была приостановлена из-за убийства продюсера.

Новый проект - адаптация последнего на сегодня романа американского автора Ричарда Пауэрса 2018 года The Overstory (получил в 2019-м Пулитцеровскую премию), довольно сложносочиненной и мрачной экофантастики.

Рассказ там про параллельный мир, "почти незаметный для нас", о котором узнают девять граждан - имеющих уникальный опыт общения с деревьями, которые полагают социумом.

Сценарий пилота написал Ричард Роббинс (сериал "12 обезьян"). Он же - сопродюсер, наряду с Бениффом, Уайссом, Хью Джекманом и автором оригинала.

По касту и датам информации еще нет.

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