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Вышел трейлер комедии с Дженнифер Гарнер "День "да"

Новости
    12.02.2021, 13:46
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На YouTube-канале Netflix опубликован трейлер нового комедийного проекта сервиса - картины "День "да" (Yes Day) режиссера Мигеля Артеты ("Американская история ужасов", "Клиент всегда мертв").

Фото: youtube.com/ National Geographic
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Главные герои - родители троих детей Эллисон (Дженнифер "Электра" Гарнер) и Карлос (Эдгар Рамирес, "Американская история преступлений") Торрес, "вынужденные по сто раз на дню говорить "нет" чадам, коллегам и разным другим людям".

В какой-то момент такое положение вещей всех огорчает, и герои сочиняют "День "да", в рамках которого 24 часа подряд начинают приветствовать вообще любые - даже самые дикие - инициативы друг друга. В результате чего, отправившись в путешествие в Лос-Анджелес, семейство показательно сближается как никогда прежде.

В остальных ролях: Джун Рафаэль ("Зодиак"), Дженна Ортега ("Ты"), Леонардо Нам ("Мир Дикого Запада"), Нат Факсон ("Нарко: Мексика").

Премьера - 11 марта.

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