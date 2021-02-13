Адвокаты Трампа за 3,5 часа изложили свою позицию в сенате США

Защита экс-президента США Дональда Трампа завершила изложение своей позиции в американском сенате, где рассматривается вопрос по отстранению политика от власти (импичмент). Адвокатам республиканца понадобилось всего 3,5 часа. Ранее сторона обвинения использовала все отведенные ей 16 часов, сообщает РИА Новости.

Слушания по вопросу импичмента продолжаются уже четвертый день. Трансляцию из верхней палаты законодательного органа ведут американские телеканалы. Трамп наблюдает за процессом, находясь в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).

В среду и четверг в сенате выступали обвинители, а в пятницу - сторона защиты. В настоящий момент сенаторы начали задавать вопросы обвинителям и юристам. На этот этап отведено четыре часа.

Процедура импичмента Трампа была инициирована из-за высказываний, допущенных им шестого января. В тот день сторонники республиканца ворвались в здание Капитолия. Статья обвинения - подстрекательство к мятежу.