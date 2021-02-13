Главный конкурент Lada Largus: Dacia выпустит универсал на базе Logan

Спустя месяц после мировой премьеры новых Dacia Logan, Sandero и Sandero Stepway, румынская компания-побратим Lada завершила производство универсала Logan MCV, отказавшись проливать свет на будущее модели. Его пролили "фотошпионы".

Издание Motor1 опубликовало фотографии прототипа модели Dacia в кузове универсал. Он оклеен камуфляжной плёнкой, что не мешает с уверенностью говорить о том, что перед нами Logan MCV нового поколения: на это указывают обводы оптики, её рельеф, а также линии капота.

Судя по решётке радиатора и дутым аркам колёс, тестируемый автомобиль - кросс-версия Logan MCV. Предполагается, что аббревиатура из названия модели исчезнет, и оно будет звучать как Dacia Logan Stepway.

В основе новинки - платформа CMF-B, моторная гамма будет такой же, как у третьей генерации Logan и Sandero, за исключением, пожалуй, 65-сильного "атмосферника", потенциала которого будет откровенно мало для универсала.

Премьера Dacia Logan Stepway может состояться в течение года.