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13.02.2021 12:13
Рубрика: Легковые авто

Главный конкурент Lada Largus: Dacia выпустит универсал на базе Logan

Текст: Константин Руссов
Фото: www.motor1.com Фото: www.motor1.com
Фото: www.motor1.com

Спустя месяц после мировой премьеры новых Dacia Logan, Sandero и Sandero Stepway, румынская компания-побратим Lada завершила производство универсала Logan MCV, отказавшись проливать свет на будущее модели. Его пролили "фотошпионы".

Фото: Пресс-служба Renault.
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Издание Motor1 опубликовало фотографии прототипа модели Dacia в кузове универсал. Он оклеен камуфляжной плёнкой, что не мешает с уверенностью говорить о том, что перед нами Logan MCV нового поколения: на это указывают обводы оптики, её рельеф, а также линии капота.

Судя по решётке радиатора и дутым аркам колёс, тестируемый автомобиль - кросс-версия Logan MCV. Предполагается, что аббревиатура из названия модели исчезнет, и оно будет звучать как Dacia Logan Stepway.

В основе новинки - платформа CMF-B, моторная гамма будет такой же, как у третьей генерации Logan и Sandero, за исключением, пожалуй, 65-сильного "атмосферника", потенциала которого будет откровенно мало для универсала.

Премьера Dacia Logan Stepway может состояться в течение года.

Фото: www.motor1.com
#Renault