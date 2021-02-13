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Рубрика: Власть

Пушков объяснил суть внутренней политики США

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Подлоги стали сутью внутриполитической жизни США. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал обвинения, выдвигаемые в адрес бывшего президента Дональда Трампа. Политик отметил, что в Соединенных Штатах не прекращаются фальсификации и манипуляции.

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"Демократы "редактируют" и искажают обращение Трампа к демонстрантам, чтобы обвинить его в призывах к мятежу. А всех, кто не согласен играть в такую игру и не хочет делать вид, что это и есть демократия, просто блокируют", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Напомним, Палата представителей вынесла Трампу импичмент, выдвинув обвинение в подстрекательстве к мятежу в связи с захватом Капитолия шестого января, когда Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов 2020 года.

Сенат США ранее назвал конституционным процесс импичмента бывшему президенту Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты голосования. За выступили 56 сенаторов, в числе которых шесть республиканцев. При этом 44 сенатора-республиканца проголосовали против, давая понять, что намерены добиться оправдания своего однопартийца. Для того чтобы вынести экс-президенту импичмент, необходимо 67 голосов в сенате.

Слушания по вопросу импичмента продолжаются уже четвертый день. Трансляцию из верхней палаты законодательного органа ведут американские телеканалы. Трамп наблюдает за процессом, находясь в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Совет Федерации Процедура импичмента Дональда Трампа

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