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"Ткань" для защиты от радиации могут начать тестировать на МКС осенью

13.02.2021 / 15:05
Текст: Наталия Ячменникова
Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Роскосмоса/РИА Новости
Новый материал из композитных полимеров для защиты космонавтов от радиации планируется начать тестировать на МКС этой осенью. "Когда я полечу в октябре, то во время моего полета я мог бы начать этот эксперимент​​​. Он, конечно, будет длительный, потому что надо будет экспонировать не один месяц и даже не полгода. Надо понимать, насколько эта ткань защищает от радиации", - рассказал российский космонавт Антон Шкаплеров в видео, опубликованном на странице "Роскосмоса" в YouTube.

Не исключено, что образцы материала для тестирования будут размещены не только внутри станции, но и на ее внешней поверхности.

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Материал, о котором идет речь, - это углеродный композит, который разработали специалисты Белгородского государственного технологического университета имени Шухова в сотрудничестве с Центром подготовки космонавтов. Как рассказал ранее начальник научного управления ЦПК, доктор технических наук Андрей Курицын, материал имеет ряд преимуществ перед аналогами, которые используются в мире сейчас. Он уже выпущен, проверен в земных условиях.

Антон Шкаплеров сейчас готовится к полету. "Всем известно, что в космосе повышенный уровень радиации. И чем эффективнее защита от нее, тем лучше. Если космический эксперимент также покажет хороший результат, материал будет использоваться при изготовлении одежды для космонавтов и обивке кают на МКС", - говорит Шкаплеров.

Преодоление радиационных поясов остается главной из нерешенных проблем полетов в дальний космос. Даже на этапе Луны радиационная нагрузка у космонавтов будет выше, чем на орбите Земли, хотя и в пределах профессиональной нормы в отсутствие вспышек на Солнце, замечают они. Вот почему данный эксперимент имеет огромное значение для будущих звездных экспедиций.

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