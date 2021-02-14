С утра пришел соседский мальчик Коля.

- Дядя Юра, дай какой-нибудь ненужный фотоаппарат. Я снег хочу поснимать. Смотрите, что за окном творится…

- Пойдем вместе.

Стихи Натальи Ушаковой про "Посмотри скорей в окно там на улице светло.." пришли сами собой из детства. Это по телевизору ругают непогоду, пробки и отмены авиарейсов. Мы с Колей окунулись в новый белоснежный мир.

…Не надо никуда идти. Жена просила съездить на строительный рынок за обоями. А вот нет! Машину не откопать, и таксисты взвинтили цены чуть ли не вчетверо. Снег, пусть на один день, дал нам свободу от суеты и важных дел.

Сейчас синоптики спорят, какой рекорд побит: 1956-го или 1973-го? 73-й я хорошо помню. Мама одела меня потеплее и выпустила во двор. Там были такие сугробы, что мы тут же стали играть в снежную крепость. Рыли потайные ходы. С разбегу ныряли в снег, так что на поверхности оставались одни валенки без галош. Галоши я потерял в снежном плену сразу же.

Снег был чистый и приятный на вкус. Мы объедались им, представляя, что это пломбир. По узенькой тропке через белоснежное ущелье шла наша почтальонша. Сначала она поругала нас, а потом скинула сумку в сугроб и стала играть с нами в снежки. Сколько ей тогда было? Лет 50. Снег делает людей проще и чище.

А санки! Я представлял, что это мерседес из фильма про Штирлица и я еду спасать пастора Шлага. И напевал, катаясь под мотивчик Таривердиева "Там-там-там тара-папам". Сейчас у меня есть "Мерседес". Но, поверьте, я бы отдал его за те самые ржавые санки, правда с оговоркой, что мне вернут детство. Похоже, мечта сбылась. "Мерседес" стоял огромным снеговиком, а я, как ребенок, кинулся в снежную благодать и стал рисовать ангела. Не знаете, как это? А просто: надо лечь на спину в снег (только снег должен быть глубоким) шевелить руками и отпечаток будет похож на это святое существо. А если пошевелить еще и ногами, то получится бабочка. И хочется лежать до бесконечности, открыв рот и хватая снежинки. Но из форточки кричит мама:

- Юра! Домой!

И я иду есть суп, хотя какой суп может сравниться со вкусом чистого снега?

Конечно, московские власти в каждом дворе построили детские аттракционы с пластиковыми горками, альпинистскими сетками и мягким резиновым покрытием. Наш каток чистили аж пять раз! И все зазря. Пустует! Ведь ни одни карусели, ни одна качалка не смогут заменить великолепие настоящей русской снежной зимы.

Летом мы задыхаемся от выхлопных газов. А сейчас… Снег смыл все ненужные запахи. Остался только запах детства

Мальчик Коля ничего этого не знал. Он вырос в бесснежные слякотные зимы, которые, честно говоря, меня достали. Ну как это: Новый год без снега? Пусть европейцы им довольствуются. А мы уж сами постараемся.

Отовсюду раздавался ребячий восторженный гомон. Оказалось, в Москве выросло целое поколение детишек, которое не видело большого снега. И они, точно так как мы в детстве, ныряли в сугробы, лепили снежных баб и резались в снежки. Я даже получил пару зарядов и тут же ответил. Коля забросил фотографию и его было не оторвать от снежного боя.

Я живу в центре. Рядом Садовое кольцо. Летом мы задыхаемся от выхлопных газов. А сейчас… Снег смыл все ненужные запахи. Остался только запах детства.

…Те, кто все же рискнул выехать, безнадежно буксовали. Дворники, побросав свои лопаты, выталкивали застрявшие импортные внедорожники. Какой там интеллектуальный полный привод или муфта "Халдекс"! Сгорела твоя муфта, любезный. Не иди против снега. Люби его. Наших снегоуборочных "КамАЗов" это не касается.

Жена позвонила в доставку. А там говорят:

- В связи с погодными условиями наша деятельность временно приостановлена. Можем принять заказ на любой другой день.

Нет, я все же видел несколько таджикских велосипедистов с коробами за спиной. Они рулили-рулили, да не вырулили. Но из сугроба раздавалась не ругань, а простодушный смех. Детство их прошло без русского снега по географическим причинам. Пусть наверстывают.

Пришлось идти в магазин за сосисками и другой снедью. Народ совсем не тот, что всегда. Отряхивается со смехом. Все улыбаются. В гастрономе стало светлее, ей-богу! Даже уборщица не ругается. Снег-то чистый. Почти дезинфекция пола.

Машину не откопать, и таксисты взвинтили цены чуть ли не вчетверо. Снег, пусть на один день, дал нам свободу от суеты и важных дел

…Коронавирус сделал из нас роботов. Маски хочешь не хочешь заставляют смотреть под ноги. Не тот обзор. Так и идешь понурый. А тут все приободрились. Маски никуда не делись, конечно, но хочется радоваться этой чистоте, этому подарку природы. А грохнешься - не беда. Тебя примет белое пуховое одеяло.

Мне доверили написать этот репортаж еще и потому, что в моей фамилии есть снег. Надеюсь, чистый. Это завтра все засыплют реагентами. И наш снег станет таять. Как детство, в которое я совершенно случайно окунулся. Соседский мальчик Коля потом долго будет вспоминать этот снежный праздник. Может, даже будет рассказывать своим детям и показывать уникальные фотографии. И напоследок хочется сказать спасибо. Спасибо небесной канцелярии. Наконец, спасибо, что мы живем в России, где бывает такой нежный снежный день.

Снежный телетайп

Мобилизация: чистим беспрерывно

Основной удар снежная стихия нанесла Москве в ночь на субботу. Порывы ветра до 20 метров в секунду раскачивали дорожные знаки. Видимость меньше 100 метров. Как подсчитали специалисты Метеобюро Москвы и области, ‪к утру субботы‬ выпало более 65 процентов месячной нормы осадков. Наибольшее количество снега выпало на востоке города, здесь сугробы достигали метровой высоты. На уборку снега город дополнительно привлек 12 тысяч специалистов инженерных компаний столицы. За первые сутки снегопада коммунальщики вывезли с улиц города 1,1 миллиона кубометров снега. Для экономии времени решено было не вывозить снег на временные пункты хранения, а просто сгребать его к краю дорог. Из-за этого движение транспорта серьезно ухудшилось, а пробки выросли до 9 баллов. Во дворах дворники чистили проходы шириной в лопату. Не лучше очищались и тротуары районного значения. "Чистим беспрерывно, в три смены, но упор делаем на зачистку крупных дорог, подходов к остановкам общественного транспорта, социальным объектам, объектам образования", - рассказал "РГ" префект Северо-Восточного округа Москвы Алексей Беляев. - Привлекли для этого более 8 тысяч сотрудников районных "жилищников", например, слесарей, сантехников, плотников. Лопатой махать не их работа, но нужно освобождать путь машинам и пешеходам, чтобы жизнь в городе не остановилась".

Люди в масках - угрюмые люди. Смотрят только себе под ноги. А снег их сделает позитивнее. Можно бегать, смеяться. Только не на проезжей части. Фото: Александр Корольков

Спасались перебежками

"Снегопад века" изменил жизнь в центре Москвы. На Цветном бульваре, Трубной площади, в районе ВДНХ, площади Ильича прохожих было немного. Идти было тяжело даже по очищенным дорожкам: метель била в лицо. Поэтому многие предпочли общественный транспорт. Автобусы и метро работали без сбоев. С бульваров москвичи переместились в кофейни. Свободных мест не хватало. Люди старались передвигаться по центру перебежками от одного магазина и к другому.

Гречневая каша для дворников

Власти столицы открыли на улицах города временные пункты обогрева и питания. Например, на улице Правды поставили белый надувной ангар с тепловой пушкой и кормили коммунальщиков гречневой кашей с тушенкой из полевой кухни.

Кровли не выдержали

В МЧС России отмечают, что основные трудности, с которыми столкнулись спасатели из-за снегопада - это обрушение крыш под тяжестью снега и огромные пробки. "Снегопад парализовал движение грузовых машин. Водители оказались беспомощны перед лицом стихии. Спасатели Центра "Лидер" вытягивали увязшие в снегу фуры всю ночь. На данный момент из снежного плена извлекли более 180 автомобилей и работа продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

А проседание и обрушение кровель зафиксированы в Калужской области и Москве. К сожалению не обошлось без жертв. Двое человек погибли под рухнувшей крышей автосервиса, располагавшегося в здании бывшего автокомбината в Людиново Калужской области.

Сейчас в повышенной готовности находятся почти 2 тысячи человек и 360 единиц техники главных управлений МЧС России ЦФО и ПФО.

Ты откуда, друг? Может, пустишь меня в снежную пещеру? Фото: Александр Корольков

Благодарность Абаю

Дом 5Б в Балашихе на шоссе Энтузиастов оказался в снежной блокаде. Дворы замело, машины не могли выбраться. Даже двери подъездов открывались с трудом, тротуары оказались непролазными - люди шли на работу по сугробам, а мамы с колясками - по автотрассе. Жителей дома спасал дворник из Кыргызстана Абай, который в одиночку с утра до вечера боролся со снежной стихией, очищая огромный двор и тротуары на улице. Обещанный управляющей компанией трактор на помощь так и не приехал. Чтобы отблагодарить Абая за его труд, жители дома через чат начали собирать для него премию.

Спасли автобус

На южной окраине Твери рейсовый автобус и пассажиры поменялись ролями - не машина везла людей, а люди помогали многотонному автобусу.

Водителя попросили открыть двери, и пассажиры принялись толкать враскачку. Через 10 минут автобус тронулся. Все остались довольными.

Падающие старушки

В Воронеже неприятность случилось со старушками, живущими на улице 9 Января. После снегопада все коммунальные силы бросили на расчистку городских дорог и тротуаров, для дворов и подъездов сил не осталось. Жители самостоятельно протоптали дорожки, потом те подтаяли, а ночью замерзли, превратившись в трассы для бобслея.

- Выхожу из подъезда: две старушки лежат. Подошел, поднял - оказалось, поскользнулись. Отвел к скамейке, усадил. Смотрю, у соседнего дома пенсионерка упала. Побежал к ней. Поднял, отвел, огляделся. У всех подъездов на тропинках лед, дворников не видно. Надолбил песка из песочницы, посыпал, - рассказал армейский офицер Евгений Попов.

Сугробы на Красной площади? Да такое иностранным туристам и не снилось! Фото: Сергей Михеев

Спас старика

В Салехарде снегом за считаные часы занесло дом одинокого пожилого мужчины. Открыть входную дверь и выбраться самостоятельно из снежного плена было невозможно, и он вызвал на подмогу ребят-волонтеров из штаба "МыВместе". Первым откликнулся Сергей Меркулов.

Около часа ушло у него, чтобы расчистить подходы к дому и освободить старика.

В две лопаты

- У нас "общественная" лопата в каждом подъезде стоит, - рассказал "РГ" житель Нижнего Новгорода Максим Синицын. - Соседи по возможности чистят места под машины - не только свои, но подходы к подъезду. Есть у нас одна семья: папа с сыном по вечерам гуляют и в две лопаты - общественную и детскую - чистят кусочек двора.

А как в Крыму?

Последний раз такой залповый снегопад наблюдался в Симферополе в 1985 году. Вся следующая неделя будет на полуострове аномально холодной: при солнечной погоде среднесуточная температура воздуха будет на 7-8 градусов ниже многолетней климатической нормы - ночью - минус 11 - минус 16, а днем минус 3 - минус 8.

Снегопад сильно осложнил ситуацию на дорогах: несколько десятков ДТП только за субботу. У поселка Гвардейское на обледеневшей дороге столкнулись сразу 32 машины - многие из них просто улетели в кювет. К счастью, никто серьезно не пострадал. Спасатели "Крым-спас" и дорожная служба республики с помощью тяжелой техники вытащили из снежных заносов 16 машин.

Ну когда еще появится время погулять с ребенком? Насладиться снегом. Он это запомнит на всю жизнь. Фото: Александр Корольков

Не дотянули

Высота снежного покрова в Москве составила 59 сантиметров, рекорд метеонаблюдений оказался не побит, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Не хватило всего одного сантиметра. 59 против 60 в 1956 году.

Пять дней на все

По словам вице-мэра Москвы Петра Бирюкова, полностью снег уберут с проезжей части и из дворов только через пять дней после окончания феноменального снегопада.

В материале использована информация от наших корреспондентов Сергея Аверкина, Сергея Бабкина, Тимофея Борисова, Антона Валагина, Ильи Изотова, Елены Мационг, Ирины Огилько, Ирины Рыбниковой, Натальи Саванковой, Веры Череневой, Андрея Чугунова, Яны Шамаевой.