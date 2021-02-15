Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"

Позвонила москвичка Людмила Гуржий. Более сорока лет она проработала в старейшем авиационном журнале страны - "Гражданская авиация", который ведет свою историю с мая 1931 года. В личном архиве у нее немало уникальных фотографий. Две из них - с Гагариным.

Вот что рассказала "Российской газете" Людмила Васильевна:

- Это август 1965 года. В День Воздушного Флота СССР в редакции газеты "Красная звезда" состоялась встреча с Юрием Гагариным. На нее пригласили гражданских авиаторов, военных, журналистов. Я тогда была старшим редактором. Поднимаюсь на второй этаж и вижу: у входа в зал, у окна, стоит… Гагарин. Один. Мелькнула мысль: а он ли? У меня муж был военным летчиком, так что летную форму я распознала сразу. Но думаю: вдруг ошиблась? Юрий Алексеевич посмотрел, улыбнулся. Сомнений не осталось: его знаменитая улыбка!.. А меня от растерянности только и хватило сказать: "Здрасьте!".

Тут подоспели другие наши сотрудники, - секретарь Алла Вариводова, замглавного Иван Волокитин. Подошли постоянные авторы журнала. Подскочил фотограф: "Юрий Алексеевич, пока народ собирается, давайте сфотографируемся. Вот тут девушки просят…" "Девушки это хорошо" - рассмеялся он. Людмила Гуржий на обоих снимках - по левую руку от Гагарина.

- Через несколько минут зал был под завязку. Юрий Алексеевич рассказывал о подготовке к полету, о самом полете. Мы слушали, что называется, раскрыв рты, - говорит Людмила Васильевна.

1965-й год. Встреча с Юрием Гагариным в редакции газеты "Красная Звезда" Фото: Из личного архива Людмилы Гуржий

На фото за Юрием Гагариным стоит знаменитый летчик-полярник, начальник Полярного управления Герой Советского Союза Марк Шевелев. В мае 1937-го именно он руководил высадкой первой советской полярной экспедиции во главе с Папаниным.

Крайний справа - не менее знаменитый летчик Герой Советского Союза Павел Михайлов. В годы войны он выполнил сотни рейсов в войска и к партизанам. "Бывало, заполнишь ранеными самолет под завязку, а на земле остаются еще истекающие кровью. И оставлять нельзя, и брать - не взлетишь. Сожмешься, как пружина, и выдавливаешь из машины все, что можно. Не было случая, чтобы оставляли раненых", - рассказывал Павел Михайлович. В мирное время яркой страницей в его биографии стало участие в пробном трансатлантическом перелете Ту-104 в Америку...

- Начиная с Юрия Гагарина, "Гражданскую авиацию" связывала теснейшая дружба с отрядом космонавтов, - делится Людмила Гуржий. - Космонавты часто были у нас в редакции. А мы стали частыми гостями в Центре подготовки космонавтов.

Космонавты, авиаторы и журналисты в Звездном городке у макета орбитальной станции "Мир" Фото: Из личного архива Людмилы Гуржий

Особо теплые отношения сложились с Георгием Береговым, дважды Героем Советского Союза. Единственным космонавтом, который получил первую звезду Героя в Великую Отечественную, а вторую - за полет в космос. Береговой регулярно печатался со статьями о космосе, воспоминаниями. Часто заезжал в редакцию и просто так, на огонек.

Космонавт Георгий Береговой (слева) с главным редактором журнала "Гражданская авиация" Анатолием Трошиным (в центре) Фото: Из личного архива Людмилы Гуржий

- У него было потрясающее чувство юмора, - вспоминает Людмила Васильевна. - Мы, естественно, пытали его самыми разными вопросами. Когда Георгий Тимофеевич хотел уйти от прямого ответа, отшучивался: "Извините, братцы, но этот вопрос не по моей зарплате…"

Вот такая история вокруг двух фотографий с Юрием Гагариным из семейного архива старшего редактора журнала "Гражданская авиация" Людмилы Гуржий.

1961-й год. В Москву после полета Юрий Гагарин вернулся на Ил-18, который вел пилот Борис Бугаев, будущий министр гражданской авиации СССР. Гагарину вручили памятный подарок – модель самолета Ил-18. В ответ с борта первый космонавт направил телеграмму: "Москва Аэрофлот Логинову - Передаю сердечный привет и большую благодарность всем работникам Гражданского Воздушного флота за преподнесенный замечательный подарок тчк Гагарин Юрий Алексеевич"

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"Российская газета" в юбилейный год полета Юрия Гагарина обращается с предложением: делаем вместе народный проект "Мой Гагарин".

Зачем человеку отрываться от Земли?

Чем стал прорыв в космос, осуществление самой фантастической и дерзкой мечты человечества лично для вас?

Посмотрите свои семейные альбомы и архивы, фотографии и кассеты, если у кого-то они сохранились. Будем рады, если поделитесь фотографиями Юрия Алексеевича, которые есть только у вас. Любые документальные свидетельства, связанные с первыми космическими полетами, космонавтами, их подготовкой тоже чрезвычайно интересны.

Где и когда были сделаны снимки? Как и почему оказались в вашем архиве? Самое интересное - опубликуем.

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