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Хоррор-франшизу "Паранормальное явление" перезапустят

Новости
    15.02.2021, 11:30
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новая часть несказанно унылой мокьюментари-хоророр-франшизы "Паранормальное явление" станет для серии перезапуском. Об этом сообщает Variety.

Фото: kinopoisk.ru
Опубликованы кадры из второго сезона "Великой" с беременной Эль Фаннинг

Уточнено: проектом занимаются Кристофер Лэндон ("Счастливого дня смерти", "Дичь") и Уильям Юбэнк (хоррор про вроде как Ктулху "Под водой" - с Кристен Стюарт). Юбэнк поставит картину, Лэндон вновь, уже в пятый раз в рамках линейки, напишет сценарий.

Производство - на балансе Paramount Players и Blumhouse Productions. Продюсеры - Лэндон, Стивен Шнайдер ("Стекло", "Сплит", "Астрал"), Джейсон Блум и автор-демиург серии, начиная самого первого ее фильма, Орен Пели.

По касту данные не обнародованы.

Премьера обещана на март 2022-го.

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