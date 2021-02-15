Хоррор-франшизу "Паранормальное явление" перезапустят

Новая часть несказанно унылой мокьюментари-хоророр-франшизы "Паранормальное явление" станет для серии перезапуском. Об этом сообщает Variety.

Уточнено: проектом занимаются Кристофер Лэндон ("Счастливого дня смерти", "Дичь") и Уильям Юбэнк (хоррор про вроде как Ктулху "Под водой" - с Кристен Стюарт). Юбэнк поставит картину, Лэндон вновь, уже в пятый раз в рамках линейки, напишет сценарий.

Производство - на балансе Paramount Players и Blumhouse Productions. Продюсеры - Лэндон, Стивен Шнайдер ("Стекло", "Сплит", "Астрал"), Джейсон Блум и автор-демиург серии, начиная самого первого ее фильма, Орен Пели.

По касту данные не обнародованы.

Премьера обещана на март 2022-го.