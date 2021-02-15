Режиссер Мусаев попал в больницу после драки с Епифанцевым

Посиделки в петербургском баре на улице Марата для режиссера Ростислава Мусаева закончились госпитализацией, собщил он на своей странице в Instagram. В ходе драки режиссер получил несколько сильных ударов от известного актера Владимира Епифанцева.

Напомним, группа известных артистов и деятелей шоу-бизнеса участвовала в презентации ленты "Дочь тьмы" в Петербурге. После этого представители творческой интеллигенции отправились в бар на улице Марата, чтобы продолжить дискуссию, начавшуюся еще в кулуарах презентации.

Епифанцева с ними в этот момент не было.

Актер пришел позже, уже во время драки. Как оказалось, он проживал в отеле, расположенном в том же самом здании, что и бар.

Известные артисты устроили рукопашную после того как в актрису Анастасию Веденскую ее знакомая запустила пивным стаканом. На помощь Веденской как раз и пришел Епифанцев, ее бывший муж. В своем посту в Facebook актриса написала, что Епифанцев так торопился, что выбежал в бар босиком из своего гостиничного номера.

Епифанцев толкнул женщину, обидевшую Веденскую. И тут за эту женщину вступился режиссер Ростислав Мусаев. Но дать сдачи не получилось: Епифанцев ударил режиссера несколько раз.

Сразу после драки Мусаев за медицинской помощью не обращался, но впоследствии все же принял решение госпитализироваться. Сейчас режиссер сдает анализы и проходит различные медицинские процедуры, чтобы установить, были ли повреждены внутренние органы.

Свое участие в драке Ростислав Мусаев объяснил тем, что ему хотелось защитить девушку после того как на нее напал Епифанцев.

"Просто стоять и смотреть - не моя история", - прокомментировал режиссер.