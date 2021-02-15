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15.02.2021 15:00
Рубрика: Власть

Володин: Для сторонников Навального станет открытием его хамство к ветерану

Текст: Татьяна Замахина
Те, кто сотворил себе кумира из блогера Алексея Навального, могут пересмотреть свое отношение к нему после истории с оскорблением ветерана ВОВ. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос "РГ".

Напомним, что уголовное дело против "берлинского пациента" возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран ВОВ Игнат Артеменко наряду с другими представителями общественности выступил в поддержку изменений в Конституцию России. Ранее мировой суд Бабушкинского района Москвы постановил продолжить процесс 16 февраля. Навальный признать вину отказался.

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"Тот, кто из него сотворил себе кумира, возможно, после этого поведения на суде задумается, - считает Вячеслав Володин. - Он проявил цинизм по отношению к человеку, который жертвовал своей жизнью, спасая нашу страну".

Игнат Артеменко, по его словам, "олицетворяет тех героев, тех наших близких, кто воевал и погиб на войне". И для сторонников Навального, уверен спикер, "станет открытием его хамское отношение к людям".

Володин заметил, что вне зависимости от вердикта суда всем стало ясно: сам Навальный считает такое поведение нормой.

"Какие бы призывы ни звучали, какие бы лозунги они не разделяли, совершенно очевидно, что если они звучат от человека, который ведет себя как последний негодяй, десять раз стоит подумать, стоит ли за ним идти, - резюмировал Володин. - Кроме того, что он инструмент в кампании, которую иностранные государства и их спецслужбы развязали против России, сам человек оказался подлым. Такое отношение к людям недопустимо".

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