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16.02.2021 09:42
Рубрика: Дороги

"Автодор" прекратит взимать оплату проезда смарт-картами

Текст: Евгений Гайва

Оплата проезда по платным дорогам госкомпании "Автодор" смарт-картами прекращается с 1 апреля 2021 года. До 31 мая карты можно обменять на 50-процентную скидку при покупке транспондера Т-pass, сообщили в госкомпании.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
По платным дорогам "Автодора" в 2020 году проехало 140 млн автомобилей

Приобрести транспондер можно через интернет и в любом центре продаж и обслуживания ООО "Автодор-Платные Дороги". При этом, чтобы воспользоваться скидкой в официальном интернет-магазине, нужно указать номер смарт-карты в поле "Код купона".

Оплата смарт-картами - устаревшая технология, при использовании которой водители не получают скидок и бонусов, а процент ее пользователей мал, пояснили в "Автодоре". Кроме того, водителю необходимо останавливаться и передавать карту в руки оператора Пункта взимания платы (ПВП) для оплаты проезда. Потому использование смарт-карт для проезда по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) невозможно. На этой автодороге действует система "Свободный поток", данные транспондера считывают специальные датчики.

Бесконтактные смарт-карты сейчас принимаются на пунктах взимания платы М-4 "Дон" и М-3 "Украина".